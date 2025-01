A.Cerignola, Raffaele: “Il Potenza non è lì per caso ed è in ottimo momento”

Fonte: TuttoC.com

Domani al “Viviani” si affronteranno la terza e la quarta forza del Girone C, Potenza e Audace Cerignola, attualmente a pari punti in classifica con 42, a sole due lunghezze dalla vetta. I lucani partono con il vantaggio della vittoria nello scontro diretto dell’andata.

Alla vigilia del match, il tecnico dell’Audace Cerignola, Giuseppe Raffaele, ha commentato così la sfida:

“Sarà una partita difficile come tutte in questo campionato. Puntiamo a ottenere sia la prestazione che il risultato, ma di fronte avremo una squadra in grande forma, che sta disputando un campionato eccellente. Il Potenza si distingue sia per le sue individualità che per il gioco di squadra.”

Raffaele ha poi sottolineato l’importanza del confronto: “Abbiamo gli stessi punti in classifica, ma all’andata siamo usciti sconfitti. Questo ci spinge ad affrontare la gara con determinazione e a migliorare la nostra prestazione. L’avversario ha dimostrato di meritare la sua posizione e sta attraversando il suo miglior momento di forma.”

Sul Potenza, il tecnico ha aggiunto: “È una squadra equilibrata che sta ottenendo il massimo grazie al lavoro svolto quest’anno. Alcuni giocatori hanno ritrovato nuova linfa in questa stagione. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una partita di livello superiore alla categoria.”