Foggia celebra il Giorno della Memoria con la consegna delle Medaglie d’Onore ai deportati nei lager nazisti

In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, alle ore 10:30, si terrà presso il Palazzo di Governo di Foggia una solenne cerimonia per la consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica a sette cittadini della provincia di Foggia, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le medaglie, simbolo di riconoscimento per chi ha subito deportazione e lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca, saranno ritirate dai familiari degli insigniti.

Alla cerimonia prenderanno parte i sindaci dei comuni di residenza dei cittadini onorati, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e altre autorità locali.

Un momento di riflessione storica e culturale

L’evento sarà aperto dal saluto istituzionale del Prefetto di Foggia. Successivamente, la manifestazione offrirà un momento di riflessione sull’Olocausto, grazie agli interventi della Professoressa Maria Schiena, membro del comitato scientifico dell’ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati), presidente della sezione ANEI di Foggia e autrice del libro Per non dimenticare. Interverrà anche la Professoressa Antonella Pistone, docente di storia e filosofia presso il Liceo “Marconi” di Foggia.

Musica, letture e performance commemorative

La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione degli studenti del Liceo Musicale “C. Poerio” e del Liceo “Marconi” di Foggia, che eseguiranno brani commemorativi della Shoah. Gli stessi studenti daranno voce a stralci dei diari dei deportati, offrendo un toccante tributo alla memoria delle vittime.

A impreziosire ulteriormente l’evento, il Maestro Dino La Cecilia del Piccolo Teatro di Foggia si esibirà in una performance dedicata alla commemorazione.

Un momento di memoria collettiva

La cerimonia rappresenta un’occasione per ricordare e onorare il sacrificio delle vittime dell’Olocausto e dei cittadini italiani deportati nei lager nazisti, trasmettendo alle nuove generazioni i valori della memoria storica e dell’impegno civile contro ogni forma di odio e intolleranza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali del Giorno della Memoria, istituito per commemorare le vittime della Shoah e mantenere vivo il ricordo di uno dei capitoli più bui della storia dell’umanità.