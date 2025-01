Doppia seduta questa settimana, oggi e mercoledì, per la Giunta comunale di Foggia.

Lo schema con la Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2025-2027, da presentare al Consiglio comunale e lo schema di bilancio di previsione con i relativi allegati, sempre per il periodo 2025-2027, sono stati i due principali atti adottati questa mattina dalla Giunta della Sindaca Episcopo.

L’organo di governo cittadino ha anche deciso la co-organizzazione da parte dell’Ente della 23esima edizione del Concorso – Premio lirico Umberto Giordano, in programma a Foggia presso il teatro comunale dal 17 al 19 febbraio e la realizzazione di una serata di beneficenza a favore di famiglie bisognose e sovra-indebitate, proposta dalla Fondazione Buon Samaritano con un concerto dell’artista Fausto Leali presso il teatro U. Giordano in programma l’8marzo.

La Giunta ha approvato anche patrocinio e sostegno alla sesta edizione del Premio letterario nazionale I fiori blu. Disposta, infine, la candidatura all’avviso pubblico dell’ANCI (Associazione Comuni Italiani)per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobilipubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi. Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili.