Foggia in ridimensionamento: da Millico a Salines, Zauri rischia di perdere pezzi chiave contro il Benevento - Fonte Immagine: calciobenevento.it

Il Foggia sta attraversando un processo di ridimensionamento evidente, segnato dall’acquisto di Brugognone e dal quasi certo arrivo di Dutu, che indicano chiaramente la direzione che il club sta prendendo.

A rendere la situazione ancora più critica, c’è l’accordo ormai imminente per la cessione di Vincenzo Millico, uno dei migliori elementi a disposizione di Luciano Zauri. L’esterno offensivo, proveniente dal Torino, è destinato alla Ternana, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare la squadra.

Il Foggia, infatti, rischia di perdere altri giocatori chiave in vista della sfida con il Benevento. La situazione di Salines è particolarmente delicata: sebbene abbia rifiutato la prima offerta del Monopoli, continua a essere molto corteggiato da altri club. Anche Jacopo Murano, uno dei colpi di mercato più attesi della scorsa estate, non ha finora soddisfatto le aspettative, ma potrebbe essere un altro nome in uscita.

Questi sviluppi rischiano di infiammare ulteriormente l’ambiente intorno alla squadra. Già la settimana scorsa ci sono state forti contestazioni nei confronti della proprietà, e le eventuali cessioni non faranno altro che alimentare il malcontento.

Lo riporta calciobenevento.it.