Foggia, ricostruito l’omicidio della tabaccaia Franca Marasco: due minuti di terrore

L’omicidio della tabaccaia Franca Marasco, avvenuto a Foggia il 28 agosto 2023, si è consumato in appena due minuti. È quanto emerso dalla ricostruzione dettagliata presentata in aula dal comandante dei carabinieri che ha condotto le indagini. L’imputato, il 43enne marocchino Redouane Moslli, reo-confesso, è accusato di omicidio volontario e rapina ed è attualmente sotto processo dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia.

La ricostruzione del delitto

Secondo le telecamere di sorveglianza, Moslli si è avvicinato alla tabaccheria di via Marchese De Rosa alle 12:46, coprendo il volto con berretto e mascherina. Solo due minuti dopo, alle 12:48, un’altra telecamera lo ha immortalato in fuga. La scena è stata terribile: Franca Marasco, 72 anni, stava parlando al telefono con la sorella Rosa, che ha assistito in diretta al tragico evento.

“Non ho sentito richieste di soldi, parolacce o minacce,” ha raccontato Rosa in aula. È stata proprio lei a lanciare l’allarme al 112 alle 12:48, pochi istanti dopo l’aggressione fatale.

Grazie agli impianti di videosorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito l’intero percorso di fuga di Moslli. Dopo l’aggressione, l’uomo ha cambiato abiti in via Mameli, abbandonando i vestiti utilizzati durante il delitto in un cantiere di vico Fauno. La sua utenza telefonica è stata poi localizzata a Napoli, dove è stato arrestato dai carabinieri.

L’arma del delitto e la dinamica

L’arma utilizzata per l’omicidio, un coltello da cucina con una lama lunga circa 20 cm, è stata ritrovata sotto un’auto parcheggiata vicino alla tabaccheria. Secondo quanto emerso, Moslli avrebbe sferrato quattro fendenti alla vittima: due all’addome e due al collo, uccidendola sul colpo.

La rapina, secondo gli inquirenti, avrebbe fruttato al colpevole appena 75 euro in contanti e due telefoni cellulari (uno personale e uno utilizzato per le attività della tabaccheria). Tuttavia, nella borsa della vittima, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 10mila euro in contanti, probabilmente risparmi personali.

La pista della rapina e i dubbi dei familiari

Per gli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato il tragico epilogo di una rapina finita male. Tuttavia, i familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Giulio Treggiari, non credono a questa versione e sospettano una regia più complessa dietro l’accaduto. Rosa Marasco, sorella della vittima, ha più volte dichiarato di ritenere che dietro l’omicidio si nasconda il coinvolgimento di altre persone non ancora identificate.

Tra le prove raccolte, è emerso che Moslli e un presunto complice, un 72enne nel frattempo deceduto, si sarebbero accordati per effettuare una serie di rapine in attività commerciali della zona. Secondo l’accusa, Moslli avrebbe materialmente aggredito la donna, mentre il complice avrebbe fornito l’arma e gli abiti utilizzati durante il crimine.

Una comunità sotto shock

L’omicidio di Franca Marasco ha sconvolto la città di Foggia. La donna, titolare di una storica tabaccheria, era benvoluta e conosciuta nella comunità. La brutalità con cui è stata uccisa ha lasciato un segno indelebile, sollevando interrogativi e angosce tra i cittadini.

L’imputato, difeso dall’avvocato Benedetto Scippa, ha confessato il crimine, ma rimane ancora molto da chiarire sull’intera vicenda. La Corte d’Assise di Foggia, presieduta dal giudice Mario Talani, continuerà a esaminare le prove e le testimonianze per fare piena luce su questo tragico caso.

L’intera comunità attende giustizia per Franca Marasco, una donna che ha perso la vita in circostanze drammatiche, vittima di una violenza che ha profondamente scosso il cuore della città.