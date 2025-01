Fonte: FoggiaToday.it

Si terranno domani, sabato 25 gennaio, presso la chiesa Annunciazione del Signore a Foggia, i funerali di Caterina Lo Campo, la giovane mamma di 34 anni rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto il 22 gennaio in via Trinitapoli.

Nello schianto, che ha coinvolto frontalmente la Ford Fiesta guidata da Caterina e la Fiat Brava condotta da Gioacchino Vitobello, ha perso la vita anche quest’ultimo, un uomo di 53 anni. A bordo della sua vettura c’erano la compagna e i due figli di quattro e 13 anni. La più grande dei due bambini è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Foggia.

Il feretro di Caterina partirà domani alle ore 10:30 dall’obitorio dell’ospedale. Nel pomeriggio dello stesso giorno si terranno, invece, le esequie di Nando Paoletti, il ventunenne deceduto nel sinistro di viale Ofanto.

Una vita spezzata troppo presto

Caterina Lo Campo viveva a Borgo Mezzanone e lavorava in una pizzeria. La mattina della tragedia, aveva appena accompagnato la figlia a scuola e stava rientrando quando il violento impatto le è stato fatale: è morta sul colpo.

Il ricordo di una collega, riportato da FoggiaToday, dipinge il ritratto di una donna dal cuore grande:

“Si metteva sempre a disposizione e aiutava tutti senza mai chiedere nulla in cambio. Era una bravissima collega, gentile, simpatica e allegra. Era sempre sorridente, anche quando le cose non andavano bene. Era una mamma stupenda, viveva per la figlia ed era molto legata anche ai miei figli”.

La città in lutto

La scomparsa di Caterina lascia un vuoto enorme nella comunità, soprattutto per la sua giovane figlia, a cui era profondamente legata. Una tragedia che ha scosso Foggia, dove domani amici, parenti e conoscenti si stringeranno per l’ultimo saluto a una donna che, con il suo sorriso e il suo spirito, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.