Anni di studio intensivo o una solida conoscenza delle lingue straniere? Non servono. Bastano poche telefonate, qualche centinaio di euro e la disponibilità a non fare troppe domande per ottenere certificazioni e attestati linguistici senza mai sfogliare un manuale. Il mercato nero dei titoli scolastici è una realtà consolidata nel sistema educativo italiano. Sindacati, enti privati e associazioni offrono soluzioni rapide e convenienti per scalare le graduatorie e assicurarsi un posto in cattedra. Per scoprire la portata di questo fenomeno, ci siamo finti aspiranti insegnanti. Come documentato nell’inchiesta sotto copertura “La cattiva scuola” di Fanpage.it, il giornale è entrato in un mondo fatto di corsi fasulli, esami pilotati e certificazioni rilasciate senza alcuna prova reale. Il risultato? Con circa 3.600 euro avrebbero accumulato fino a 22 punti in graduatoria, superando chi ha studiato per anni. Questa è la cronaca di un sistema che premia chi paga, penalizza chi merita e mina la credibilità dell’istruzione.

Diventare insegnanti: concorsi e supplenze

Entrare nel mondo della scuola italiana spesso significa anni di precariato. Le strade sono due: il concorso, che porta a un contratto a tempo indeterminato, o le graduatorie provinciali di supplenza (GPS), che offrono incarichi a tempo determinato. In entrambi i casi, serve una laurea e un’abilitazione. Per insegnare nella scuola dell’infanzia o primaria, è necessaria una laurea in Scienze della formazione primaria o un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002. Per la scuola secondaria, invece, serve una laurea magistrale o equivalente, con crediti specifici o titoli congiunti previsti dalla normativa. L’abilitazione può essere acquisita tramite concorsi, percorsi formativi (30/60 CFU) o il TFA per il sostegno.

Il concorso straordinario previsto per il 2024 richiede il superamento di due prove (scritta e orale) e la presentazione dei titoli. Anche per le supplenze, i titoli sono determinanti per scalare le graduatorie, insieme all’anzianità di servizio.

L’importanza dei titoli per il punteggio

I titoli, come master, certificazioni linguistiche e informatiche, giocano un ruolo cruciale. Ad esempio, un master vale un punto, una certificazione informatica 0,5 punti, mentre quelle linguistiche arrivano a sei punti per un livello C2. Questi punteggi possono fare la differenza nella corsa alla cattedra, alimentando un vero e proprio business intorno al precariato scolastico.

“Non serve studiare, sono solo certificazioni”

L’unità investigativa di Fanpage.it ha esplorato questo sistema infiltrandosi tra enti e sindacati che offrono pacchetti di certificazioni. Contattando il sindacato Snals, ci siamo trovati di fronte a un vero e proprio listino prezzi: certificazioni informatiche a 80 euro l’una, un C2 di inglese a 400 euro, un CLIL a 600 euro. Tutto senza reale impegno di studio. Anche altri enti, come Adesso Scuola, propongono pacchetti simili. Esami semplici, risposte preconfezionate e risultati garantiti: il sistema è progettato per aggirare ogni ostacolo.

Un sistema che penalizza la qualità

Non tutti i sindacati accettano di partecipare a questo mercato, ma il fenomeno è diffuso. Enti privati e associazioni sfruttano la domanda di punteggi per lucrare, spesso a scapito della qualità. La segretaria di FLC CGIL, Gianna Fracassi, denuncia la mancanza di controllo e la necessità di una regolamentazione più stringente per garantire percorsi formativi autentici.

Un business che danneggia la scuola

La compravendita di titoli è diventata un problema strutturale. Anche certificazioni importanti come il CLIL, necessarie per l’insegnamento in lingua straniera, sono spesso ottenute in modo discutibile. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha già dichiarato inammissibili i punteggi di alcuni CLIL rilasciati da enti non autorizzati, ma il problema persiste. Manuela Calza di FLC CGIL sottolinea la necessità di tutelare i docenti e contrastare un sistema che trasforma la formazione in un business.

Essere insegnanti, oggi, non è solo una questione di merito, ma anche di risorse economiche. Un meccanismo che avvantaggia chi può permettersi di pagare e svilisce il valore della scuola.

Lo riporta FanPage.