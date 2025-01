Otto anni senza Mario Matrella, il tecnico verricellista morto durante un soccorso in montagna - Fonte Immagine: FoggiaToday

Foggia ricorda con affetto Mario Matrella, il tecnico verricellista del soccorso alpino e speleologico pugliese, originario della città, che perse la vita l’8 gennaio 2017 durante un’operazione di salvataggio a Campo Felice, in provincia dell’Aquila.

Mario, insieme ad altri cinque soccorritori, era intervenuto per aiutare uno sciatore rimasto ferito a 1600 metri di altitudine. Dopo aver portato a termine il salvataggio dell’uomo, un 50enne romano, l’elicottero del 118, su cui viaggiava Mario, precipitò. Purtroppo, per tutti gli occupanti non ci fu scampo. Alcuni dei soccorritori erano stati coinvolti nei giorni precedenti nelle operazioni di recupero dei superstiti della tragedia di Rigopiano.

Mario Matrella lascia la moglie e quattro figli. La sua morte sconvolse l’intera comunità di Foggia, che si raccolse in un dolore collettivo. Il feretro fu accolto a Palazzo di Città, dove fu allestita la camera ardente, e la chiesa di San Ciro si riempì di centinaia di persone per i funerali.

La città non dimentica Mario, un uomo che, come ricordò l’allora vescovo di Foggia, Vincenzo Pelvi, faceva parte di quella “categoria di persone che rende il mondo migliore”, un esempio di solidarietà e dedizione che arricchisce le comunità e le istituzioni. Mario è un simbolo di quell’”esercito silenzioso” che lavora per il bene degli altri, senza cercare gloria, ma con il cuore sempre pronto a donarsi.

Lo riporta FoggiaToday.