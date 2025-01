L’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo ha deciso di rivedere le fasce ISEE per ridefinire le tariffe dell’anno 2025, e degli anni successivi, per il servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico. La scelta rappresenta un passo importante e significativo verso un sistema più equo ed equilibrato, che si pone l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie con redditi più bassi e di migliorare in modo sostanziale la qualità del servizio e dei prodotti, anche nel rispetto dell’ambiente.

Con questa importante misura, l’amministrazione comunale intende rafforzare il proprio impegno nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo a tutti i bambini e bambine l’accesso a un servizio essenziale come quello della mensa scolastica e del trasporto scolastico: infatti tutte la famiglie con un ISEE inferiore ai 5.000€ potranno usufruire dei servizi in modo completamente gratuito.

«La revisione delle fasce ISEE, e delle conseguenti tariffe, è una decisione significativa per la nostra città. Abbiamo lavorato per trovare un giusto equilibrio tra equità e sostenibilità, in modo che tutte le famiglie possano accedere al servizio mensa e trasporto, migliorando, al contempo, la qualità dei servizi stessi. Questo intervento è frutto di un’amministrazione che tiene conto dell’importanza di creare una San Giovanni Rotondo solidale e inclusiva», dichiara il sindaco Filippo Barbano.

«Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso una sistema più equo e migliorato, non soltanto a supporto delle famiglie in difficoltà, ma dell’intera comunità. La decisione di rivedere le fasce ISEE e delle tariffe, come molti progetti che stiamo realizzando, contribuirà a migliorare sempre più la qualità della vita all’interno della nostra città», aggiunge l‘assessore alle Politiche Sociali, Maria Stefania Siccardi.