“Nella zona costiera del Molise già da diverso tempo è stata verificata la presenza di cellule delinquenziali provenienti dal foggiano e specialmente da San Severo che portano avanti la loro azione soprattutto nello spaccio di droga.

Bisogna attrezzarsi per contrastare sul nascere i tentativi di assoggettamento”.

E’ l’allarme lanciato dal procuratore generale della Corte d’Appello Antonio La Rana nella sua relazione in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario a Campobasso.

Tra i rischi c’è quello legato al traffico illecito dei rifiuti: “Su questo fenomeno – ha spiegato – il Molise appare un territorio fortemente appetibile, sia per i tanti spazi verdi sia in conseguenza della strutturazione dei territori limitrofi”.

La Rana infine ha parlato della procura competente per il basso Molise: “Permane inascoltato l’appello già fatto in passato per l’ampliamento della pianta organica dei sostituti presso la Procura di Larino. Quel circondario rappresenta per il Molise un vero e proprio nervo scoperto rispetto al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare dalla vicina zona di Foggia. Lasciare un avamposto così strategicamente delicato con un organico così ridotto significa non aver compreso appieno le pericolose conseguenze che possono derivarne”.

