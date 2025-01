Consorzio di Bonifica del Gargano, Palmieri: "Accuse infondate, ecco i fatti"

San Marco in Lamis, 25 gennaio 2025 – Non si fa attendere la replica del presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Michele Palmieri, alle recenti critiche avanzate da alcuni sindaci del territorio sulla gestione dell’ente e sulla trasparenza amministrativa. Con una nota ufficiale, Palmieri definisce le accuse “false e mirate”, sottolineando che si tratta di un tentativo di screditare il Consorzio e il suo operato. Palmieri difende la regolarità amministrativa della sua gestione, evidenziando come tutte le 499 delibere del Consiglio di Amministrazione e le 122 delibere presidenziali siano state esaminate e approvate dall’ufficio Bonifica e Irrigazione della Regione Puglia, eccezion fatta per due atti ritirati per ulteriori verifiche. “Non accetto lezioni di trasparenza”, afferma il presidente, puntando il dito contro chi, oggi critico, in passato non ha mai sollevato obiezioni sulle precedenti amministrazioni.

Tra le critiche mosse al Consorzio, spicca la bocciatura da parte della Regione Puglia della delibera per la nomina del Direttore Unico. Palmieri chiarisce che l’atto non è stato respinto definitivamente, ma è stato rimandato per un riesame e un adeguamento normativo. “Le critiche su questo tema sono manipolatorie e infondate”, sottolinea, ribadendo che l’iter proseguirà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Per controbattere alle accuse, Palmieri annuncia l’avvio di un’iniziativa chiamata “Operazione Verità”, che fornirà un resoconto dettagliato della gestione del Consorzio e delle responsabilità legate anche al passato. “Renderemo noti i numeri e le problematiche ereditate dalle precedenti amministrazioni. È curioso che nessuno abbia mai avviato verifiche su quelle gestioni”, dichiara il presidente, respingendo al mittente ogni tentativo di strumentalizzazione.

Palmieri invita i sindaci e le altre parti interessate a un confronto aperto sulle problematiche del territorio. “Abbiamo formalmente chiesto un incontro, ma non abbiamo ricevuto risposte. Se chi critica ha elementi concreti, li presenti alle autorità competenti. Altrimenti, le accuse restano tendenziose e prive di fondamento”, afferma con fermezza. Il presidente conclude ribadendo che la gestione del Consorzio continuerà a ispirarsi ai principi di legalità, trasparenza e beneficio per il territorio, e promette di affrontare con determinazione ogni tentativo di discredito. “La nostra priorità resta il bene della comunità, non le polemiche pretestuose.”

Lo riporta l’Immediato.net