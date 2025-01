Femminicidio di Alexandra Mocanu, confermata la condanna a 24 anni per Avni Mecja - ansa

BOLZANO, 25 gennaio – La Corte d’assise d’appello di Bolzano ha confermato oggi la condanna a 24 anni di carcere per Avni Mecja, reo confesso dell’omicidio volontario pluriaggravato della sua compagna Alexandra Elena Mocanu.

La sentenza ribadisce quanto stabilito nel giudizio di primo grado e rappresenta un ulteriore passo verso la chiusura di un caso che ha profondamente scosso la comunità locale.

Il delitto e la confessione

Il tragico episodio risale alla sera del 22 ottobre 2022, quando Mecja, un carpentiere di origine albanese, ha ucciso la sua compagna colpendola ripetutamente alla testa con un martello. Il delitto è avvenuto nell’appartamento che i due condividevano in viale Trieste, a Bolzano. Poco dopo il fatto, Mecja ha confessato il crimine, un atto che ha consentito agli inquirenti di ricostruire rapidamente la dinamica dell’omicidio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gesto sarebbe scaturito al culmine di un violento litigio. La vittima, Alexandra Elena Mocanu, una giovane donna di origini rumene, è stata colpita con ferocia, un elemento che ha aggravato ulteriormente il quadro accusatorio. La confessione di Mecja ha evitato un lungo processo dibattimentale, ma non ha attenuato la gravità delle accuse a suo carico.

Il processo e le richieste della procura

La pm Donatella Marchesini, che ha seguito il caso, aveva richiesto per l’imputato la pena dell’ergastolo, sottolineando la particolare crudeltà e premeditazione con cui l’omicidio era stato compiuto. Tuttavia, già in primo grado il tribunale aveva optato per una condanna a 24 anni di reclusione, considerando alcune attenuanti generiche legate alla confessione e alla collaborazione fornita dall’imputato durante le indagini.

La Corte d’assise d’appello, esaminando i ricorsi presentati, ha oggi confermato la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto adeguata la pena inflitta, pur riconoscendo la gravità dell’azione compiuta da Mecja. La decisione tiene conto di diversi elementi, tra cui il pentimento espresso dall’imputato e l’assenza di precedenti penali significativi.

Una comunità sconvolta

Il caso ha suscitato profonda commozione e indignazione a Bolzano e non solo. La tragicità dell’episodio e la giovane età della vittima hanno colpito l’opinione pubblica, portando nuovamente l’attenzione sul tema della violenza domestica. Diversi cortei e manifestazioni