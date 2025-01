Foggia, Millico saluta. Il club: “Ti siamo grati”

Il Calcio Foggia 1920 ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Vincenzo Millico alla Ternana Calcio. Il club rossonero ha espresso gratitudine verso Millico per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrata durante la sua permanenza, augurandogli le migliori fortune professionali e personali.

Nato a Torino il 12 agosto 2000, Millico è un attaccante versatile, capace di ricoprire il ruolo di ala sinistra. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Mirafiori, ha poi militato nelle giovanili del Torino, dove ha esordito in Serie A.

Nel gennaio 2024, Millico si è trasferito al Foggia, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Durante la sua permanenza in rossonero, ha collezionato 26 presenze, segnando 2 gol e fornendo 3 assist.

Il passaggio alla Ternana rappresenta una nuova opportunità per Millico di mettersi in luce e contribuire agli obiettivi del club umbro. La Ternana, dal canto suo, acquisisce un giovane talento con esperienza sia in Serie B che in Serie C, sperando che possa apportare qualità e dinamismo al reparto offensivo.

Con questo trasferimento, Millico si prepara ad affrontare una nuova sfida nella sua carriera, con l’obiettivo di confermare le aspettative e dimostrare il proprio valore nel panorama calcistico italiano.