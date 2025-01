Influenza in crescita Influenza, il picco è vicino: Bassetti avverte: “Ondata nei pronto soccorso ancora per 15 giorni” - Fonte: adnkronos

“Il numero di casi di sindromi simil-influenzali continua a crescere, ma con minore intensità, nella terza settimana del 2025”. Tra il 13 e il 19 gennaio, “l’incidenza in Italia è pari a 15 casi per mille assistiti (rispetto ai 14,4 della settimana precedente), segno che siamo probabilmente al picco stagionale”. Lo riporta l’ultimo bollettino della rete di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il picco in arrivo

Durante la settimana in esame sono stati registrati circa 886.000 nuovi casi, portando il totale a circa 7.705.000 dal inizio della sorveglianza. Rispetto alla scorsa stagione, in cui l’incidenza era già in calo, quest’anno la curva è ancora in salita, con un’incidenza media di sindromi simil-influenzali che continua a crescere. Dopo l’impennata della settimana precedente, la curva sembra finalmente iniziare a piegarsi, suggerendo che il picco potrebbe essere stato raggiunto.

Aumento dell’incidenza nei bambini

“L’incidenza cresce solo nelle fasce pediatriche”, si legge nel rapporto, “in particolare nei bambini sotto i 5 anni, dove l’incidenza è salita a 34,2 casi per mille assistiti (contro i 25,3 della settimana precedente)”. A seguire, i bambini tra i 5 e i 14 anni con un’incidenza di 17,5 casi per mille (rispetto ai 13,3/mille precedenti). La situazione resta stabile tra i giovani adulti e gli anziani.

Le regioni più colpite sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica.

Dal report virologico della settimana 3 emerge che il 31% dei campioni analizzati risulta positivo all’influenza, con una leggera flessione rispetto alla settimana precedente (31,8%). Su 3.023 campioni, 937 sono risultati positivi al virus influenzale: 742 di tipo A (con 365 casi di sottotipo H1N1pdm09, 192 di H3N2 e 185 non sottotipizzati) e 195 di tipo B. Altri virus respiratori rilevati includono rinovirus (5,9%), coronavirus non Covid (3,6%), adenovirus (1,8%), metapneumovirus, parainfluenzali e bocavirus.

Bassetti: “Ondata nei pronto soccorso per altri 15 giorni. Sarà record di casi”

Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato: “Sono tante le persone a letto con l’influenza, i numeri sono ampiamente previsti. Non bisogna abbassare la guardia, ma chi si lamenta di non essersi vaccinato dovrebbe capire che il vaccino non è perfetto, ma senza di esso è inutile. L’ondata di influenza continuerà a pesare sui pronto soccorso per questa settimana e la prossima, ma anche tra febbraio e marzo ci sarà una seconda ondata. Il freddo spinge la gente a stare chiusa in casa, favorendo i contagi. La stagione di quest’anno sarà peggiore di quella passata: siamo già a 6,7 milioni di casi e arriveremo a 9 milioni questa settimana, con un picco finale di circa 15 milioni di casi, superando la stagione scorsa”.

I rischi del paracetamolo

Bassetti avverte anche sui rischi derivanti dall’abuso di paracetamolo, che “può causare danni enormi se usato impropriamente”. Tra i principali effetti collaterali ci sono danni epatici, insufficienze cardiache, aumento della pressione arteriosa e ulcere. Il medico consiglia di assumere paracetamolo solo in caso di febbre alta (oltre i 38,5°C), limitando la dose a 500 mg per volta e senza superare i 2,5 grammi giornalieri per un adulto.

Lo riporta RaiNews.