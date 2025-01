Manfredonia. Il Manfredonia si prepara per la difficile trasferta di Matera, con l’obiettivo di invertire un trend negativo lontano dal proprio stadio.

Mister Franco Cinque, nella consueta conferenza prepartita, ha sottolineato come la squadra debba trovare una nuova mentalità per affrontare le sfide fuori casa: “È vero, in trasferta non stiamo facendo bene. Ci sono stati episodi particolari, come contro il Brindisi, quando siamo rimasti in dieci dopo venti minuti, ma anche in altre partite non abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo cambiare rotta, affrontando le gare con un approccio diverso, perché ogni punto pesa tantissimo in questa fase del campionato.”

La sfida contro il Matera si presenta complessa, nonostante le recenti difficoltà della squadra lucana. “Non credo che il Matera sia in crisi – ha precisato Cinque –. Hanno attraversato un momento di calo, ma è normale in un campionato impegnativo come il nostro. Affrontiamo una squadra di valore, che si è misurata con avversarie forti come l’Andria. Sarà una gara da giocare al massimo delle nostre possibilità.”

Innesti e mentalità: le chiavi per la salvezza

Il Manfredonia ha recentemente rinforzato la rosa, inserendo giocatori giovani e di qualità, come l’ultimo arrivato Metai, classe 2006. “Avevamo bisogno di under – ha spiegato il tecnico –. Metai è qui da pochi giorni e dovrà integrarsi velocemente, ma siamo sicuri che ci darà una mano. Abbiamo abbassato numericamente la rosa proprio per motivare tutti i giocatori a dare il massimo in allenamento e durante le partite.”

Cinque ha poi evidenziato come la squadra stia crescendo anche a livello mentale, grazie a un lavoro costante svolto durante la settimana. “Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite, soprattutto in trasferta. In casa ci esprimiamo bene, ma i punti fuori casa sono quelli che ci mancano e che dobbiamo recuperare. Questo richiede un cambio di mentalità: andare ovunque con l’obiettivo di vincere, pur mantenendo umiltà, perché affrontiamo squadre di alto livello in un girone difficile.”

Attacco in crescita, difesa da registrare

Un altro segnale positivo arriva dal reparto offensivo, che sembra aver trovato la giusta quadra grazie agli ultimi innesti. “Stiamo creando molto di più e segnando con regolarità – ha dichiarato il mister –. È un segnale che stiamo migliorando sia tatticamente sia nella qualità dei nostri attaccanti. Tuttavia, stiamo subendo troppo e dobbiamo lavorare ancora di più per trovare equilibrio.”

Difficoltà fisiche e unità d’intenti

Non sono mancati problemi durante la settimana, con diversi giocatori colpiti dall’influenza. “Abbiamo avuto parecchi assenti in allenamento, e non so se riuscirò a recuperare tutti per la gara di domani. Ma la squadra sta crescendo anche fisicamente, e chi ha giocato meno dovrà farsi trovare pronto per dare il proprio contributo.”

Il tecnico ha infine elogiato l’unità del gruppo squadra, fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza: “Abbiamo lavorato per costruire un’identità, sia dal punto di vista tattico sia nei rapporti interpersonali. È un percorso lungo, ma siamo sulla strada giusta. La sinergia con la società, in particolare con il direttore Enrico, ci ha permesso di costruire un gruppo solido e in grado di competere. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma questa unità d’intenti è il nostro punto di forza.”

Il Manfredonia è pronto a scendere in campo a Matera con un nuovo spirito, determinato a invertire il trend negativo in trasferta. Mister Cinque ha chiarito l’obiettivo: “Serve uno switch mentale e puntare sempre al massimo risultato. Dobbiamo recuperare punti, e per farlo serve determinazione, umiltà e unità.”