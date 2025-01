Napoli-Juventus, Conte sfida il passato: numeri in salita contro la sua ex squadra - Fonte Immagine: football-italia.net

Al Maradona, alle ore 18, va in scena il big match della giornata: il Napoli di Antonio Conte, capolista con 13 punti di vantaggio, affronta la Juventus di Thiago Motta in una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per la corsa scudetto. Gli azzurri cercano continuità dopo la vittoria di Bergamo, ma per Conte questa partita ha un sapore speciale: si tratta della decima volta in cui affronta la sua ex squadra da allenatore, con un bilancio che finora non sorride al tecnico salentino.

I precedenti: una vittoria, sei sconfitte e due pareggi

La storia di Conte contro la Juventus, da avversario, non è delle più felici. Il primo confronto risale al 19 maggio 2007, quando sedeva sulla panchina dell’Arezzo in Serie B: finì con un pesante 1-5 per i bianconeri, trascinati dalle doppiette di Del Piero e Chiellini. Un altro duro colpo arrivò due anni dopo, il 7 novembre 2009, quando la sua Atalanta subì un’altra sconfitta pesante (2-5).

La prima e unica gioia contro la Vecchia Signora arriva molti anni dopo, il 17 gennaio 2021, quando Conte, alla guida dell’Inter, vince 2-0 a San Siro grazie ai gol di Vidal e Barella. Quella stagione, però, sarà ricordata soprattutto per lo scudetto conquistato con i nerazzurri, nonostante ulteriori sconfitte contro la Juventus, sia in Coppa Italia che nel ritorno di campionato.

Il presente: Napoli in vetta, Juventus in rincorsa

L’ultimo incrocio tra Napoli e Juventus risale al 21 settembre scorso, quando le due squadre si annullarono in uno 0-0 privo di emozioni. Oggi, però, la situazione è molto diversa: il Napoli guida la classifica e si presenta come una delle squadre più solide del campionato, mentre la Juventus cerca di ritrovare stabilità e continuità sotto la guida di Thiago Motta.

Conte, che chiede il massimo dai suoi uomini, sa che vincere questo big match significherebbe lanciare un segnale forte non solo alla Juventus, ma anche all’Inter, impegnata domenica contro il Lecce. “La cabala non è dalla mia parte, ma il lavoro della squadra parla chiaro”, sembra suggerire il tecnico, pronto a dimostrare ancora una volta la sua capacità di affrontare le sfide più difficili.

Il match di oggi

Napoli-Juventus non è solo una sfida tra due grandi squadre, ma anche una partita che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Conte, con la sua indole da combattente, è pronto a sfidare il passato e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La palla passa ora al campo, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Lo riporta eurosport.it.