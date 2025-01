Avv. Vincenzo Di Staso (Strada Facendo): “Atti falsi e gravi irregolarità della Giunta La Marca. Ecco le prove. Altro che legalità e trasparenza, intervengano Procura e Prefettura”

Nel corso del Consiglio comunale di ieri, il consigliere Vincenzo Di Staso del gruppo “Strada Facendo” ha portato alla luce un episodio che definisce di “gravissima rilevanza”, coinvolgendo direttamente il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e la sua giunta.

Al centro delle accuse vi è una delibera emessa il 20 gennaio 2025, con cui il sindaco e gli assessori hanno deciso di conferire mandato all’avvocato Teresa Totaro per la difesa del Comune in due procedimenti giudiziari presso il Giudice di Pace. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Di Staso, l’analisi degli atti e dei documenti rivela una serie di gravi irregolarità e anomalie.

Le accuse del consigliere Di Staso

Di Staso ha affermato che il Comune di Manfredonia risultava essersi già costituito nei giudizi in questione tramite una procura speciale conferita il 15 gennaio 2025 dal sindaco La Marca all’avvocato Totaro. Grazie al consenso del ricorrente in uno dei procedimenti, Di Staso ha ottenuto copia della procura speciale, riscontrando che essa reca la data del 15 gennaio 2025 e attesta che il conferimento di mandato sarebbe avvenuto “in forza della deliberazione della Giunta Comunale”.

Tuttavia, sottolinea Di Staso, alla data del 15 gennaio 2025 non era stata emessa alcuna delibera di giunta che autorizzasse tale incarico. La delibera che conferma il mandato all’avv. Totaro è stata infatti adottata solo il 20 gennaio 2025, cinque giorni dopo la firma della procura speciale. “Risulta quindi attestata una circostanza assolutamente falsa”, ha dichiarato il consigliere.

Ulteriori irregolarità evidenziate

Oltre alla falsità della dichiarazione contenuta nella procura speciale, Di Staso ha messo in luce altre anomalie. La delibera di giunta del 20 gennaio 2025, che ufficialmente autorizza il sindaco a conferire il mandato all’avv. Totaro, non fa alcun riferimento alla procura già rilasciata il 15 gennaio. Inoltre, quest’ultima sarebbe stata emessa in assenza dei necessari pareri tecnico e contabile, che risultano invece allegati alla delibera successiva.

“Si tratta di fatti di una gravità inaudita”, ha dichiarato Di Staso, aggiungendo che tali comportamenti configurano “fattispecie di reato molto gravi attinenti alla falsità del contenuto di un atto pubblico”. Ha poi denunciato il modus operandi del sindaco, definendolo “deprecabile” e in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Richiesta di intervento della Procura e del Prefetto

Di fronte alla gravità della situazione, Di Staso ha richiesto formalmente al Segretario Generale del Comune di trasmettere alla Procura della Repubblica di Foggia gli atti pubblici citati, unitamente al verbale del Consiglio comunale, per consentire le necessarie verifiche. Ha inoltre sollecitato l’invio di una relazione sull’accaduto al Prefetto della Provincia di Foggia, affinché siano adottati i provvedimenti opportuni. In caso contrario, si è detto pronto a provvedere personalmente all’inoltro della documentazione alle autorità competenti.

Un appello alla responsabilità del Sindaco

“Mai nella storia amministrativa del nostro Comune si era verificata una situazione simile”, ha dichiarato Di Staso, ribadendo l’incredibile gravità dei fatti accaduti. Ha concluso chiedendo al sindaco di assumersi le proprie responsabilità, riflettendo sulla propria idoneità a guidare il Comune e invitandolo a rassegnare le dimissioni per evitare ulteriori pregiudizi alla città di Manfredonia.

“Con il suo comportamento – ha detto il consigliere – il sindaco ha dimostrato di non essere all’altezza di amministrare la nostra comunità, tradendo i tanto decantati principi di legalità e trasparenza”.

L’avvocato Vincenzo Di Staso, con questa denuncia, chiama in causa non solo la responsabilità personale del sindaco La Marca, ma anche il ruolo di vigilanza delle istituzioni preposte, sollecitando un intervento immediato per ristabilire la legalità e la correttezza amministrativa.

allegati

procura_speciale d000000602_012000_gn_602

albopretorio_000007434_001_ode_061stt_17844