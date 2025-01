Uno dei momenti chiave è stato il successo ottenuto nel 2017 con la candidatura del Comune di Manfredonia e di Zapponeta al Bando Regionale “Rigenerazione Urbana” – Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del Programma Operativo FESR 2014-2020, che ha consentito di finanziare progetti per un totale di 5 milioni di euro.

Progetti di Rigenerazione: Tra Storia e Innovazione

Tra le iniziative più significative spicca il Parco Grotta Scaloria, un progetto che mira a valorizzare un’area di straordinario interesse storico, archeologico e paesaggistico. Il futuro parco archeologico renderà finalmente fruibile questo importante sito preistorico, con interventi orientati alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione culturale.

Un altro pilastro della rigenerazione urbana è il Senior Park, un progetto dedicato agli anziani che trasformerà un’area urbana degradata in uno spazio inclusivo e accogliente. Su una superficie di 13.000 metri quadrati, il parco offrirà aree verdi, percorsi pedonali, panchine e spazi per attività ricreative, rispondendo alle esigenze di socialità e benessere della comunità senior.

Anche la cultura occupa un ruolo centrale in questo piano di rigenerazione. Il Museo Civico Manfredi, situato all’interno del Palazzo San Domenico, sarà completamente riqualificato per diventare un centro moderno e attrattivo, in grado di ospitare esposizioni permanenti e temporanee e di raccontare le radici storiche della città.

Dalla visione alla realizzazione

Dopo un periodo di stallo, gli interventi sono stati rilanciati grazie all’impegno dell’attuale assessore all’Urbanistica, Giovanni Mansueto, che ha dimostrato determinazione nello sbloccare risorse e nel coordinare i diversi attori coinvolti. Mansueto ha saputo trasformare in azioni concrete le basi poste negli anni precedenti, evidenziando l’importanza della continuità amministrativa.

Un futuro radicato nel passato

È importante riconoscere che i risultati di oggi sono il frutto della lungimiranza e del lavoro preparatorio di chi, in passato, ha gettato le fondamenta per una Manfredonia più sostenibile e vivibile. Solo attraverso un approccio sinergico tra passato e presente si possono ottenere risultati tangibili e duraturi, che valorizzino al contempo il patrimonio storico e le esigenze di modernità.

La rigenerazione urbana di Manfredonia si presenta, dunque, non solo come un’opportunità di sviluppo territoriale, ma anche come un simbolo di rinascita e di fiducia nel futuro della comunità.