Il ciclismo femminile è in lutto per la perdita di un giovane talento, stroncato troppo presto da un tragico incidente stradale. Venerdì 24 gennaio, Sara Piffer è deceduta a soli 19 anni dopo essere stata investita da un’auto mentre si allenava con il fratello Christian lungo una strada secondaria tra Mezzocorona e Mezzolombardo.

Le prime ricostruzioni dell’incidente parlano di una vettura, guidata da un settantenne, che stava tentando di sorpassare e ha invaso la corsia opposta, colpendo la ciclista trentina, in forza al Team Mendelspeck Ge-Man. Nonostante l’arrivo immediato dell’elicottero del 118 e i tentativi di rianimazione con un defibrillatore, per Sara non c’è stato nulla da fare e le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali.

La tragica morte di Piffer ha sconvolto non solo il panorama del ciclismo trentino, ma l’intero movimento ciclistico italiano, che aveva già riconosciuto il suo talento nelle stagioni precedenti. La giovane atleta, infatti, aveva conquistato un titolo italiano nella madison su pista e si era distinta alla Giornata Nazionale Rosa di Corridonia, lo scorso maggio.

Lo riporta Sport Mediaset.