Active Network espugna Manfredonia: vittoria cruciale contro il Vitulano Drugstore

Nella quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, l’Active Network ha conquistato una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando in trasferta il Vitulano Drugstore Manfredonia con il punteggio di 4-3.

La partita, disputata al Palascaloria di Manfredonia, è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio per gran parte dei minuti di gioco. L’Active Network ha trovato la via del gol grazie a una doppietta di Cesaroni e alle reti di Ferretti e Block.

Per i padroni di casa, le marcature non sono state sufficienti a evitare la sconfitta.

Questo successo rappresenta un passo importante per l’Active Network nella corsa alla permanenza in Serie A, consentendo alla squadra di Viterbo di guadagnare tre punti preziosi in una sfida diretta per la salvezza