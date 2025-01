Assolto dopo 11 anni: si chiude il caso di un appuntato foggiano della Guardia di Finanza

Assolto dopo 11 anni: si chiude il caso di un appuntato della Guardia di Finanza

Dopo undici lunghi anni, si conclude definitivamente la vicenda giudiziaria di Angelo Cappelli, un militare della Guardia di Finanza originario di Foggia, arrestato nel 2014 per fatti risalenti al 2013 e accusato di concussione e collusione. All’epoca 40enne e in servizio presso il Comando Gruppo di Bari, Cappelli era stato coinvolto in un complesso iter giudiziario che lo ha visto affrontare ben nove procedimenti giudiziari distinti, prima di essere assolto con formula piena poiché “il fatto non sussiste”.

Una lunga odissea giudiziaria

La vicenda ha avuto inizio con l’accusa di aver preteso una somma di denaro in cambio di un presunto favore per addomesticare un controllo in materia tributaria. Da quel momento, la vita del finanziere è stata travolta da un incubo giudiziario che si è articolato attraverso molteplici gradi di giudizio:

Tribunale Ordinario di Bari : primo procedimento per concussione.

: primo procedimento per concussione. Tribunale Militare di Napoli : processo per collusione e frode alla finanza.

: processo per collusione e frode alla finanza. Corte d’Appello di Bari : revisione del procedimento ordinario.

: revisione del procedimento ordinario. Corte Militare d’Appello di Roma : tre diversi procedimenti legati al caso.

: tre diversi procedimenti legati al caso. Suprema Corte di Cassazione: tre ricorsi discussi e accolti.

Ogni volta, i giudici si sono trovati a dover riconsiderare le accuse, fino a giungere al recente verdetto della Corte Militare d’Appello di Roma, che ha seguito le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione. Questa sentenza ha finalmente posto fine alla vicenda con una pronuncia di assoluzione totale e definitiva, ribadendo che “il fatto non sussiste”.

Difeso dall’Avv. Antonio La Scala

Sin dal primo momento, Cappelli è stato assistito dall’Avvocato Antonio La Scala, che ha condotto una battaglia legale lunga e complessa. “Si tratta di una vicenda che dimostra quanto possa essere devastante il peso di un’accusa infondata per chi vive al servizio dello Stato”, ha dichiarato il legale. La difesa ha sottolineato, attraverso i vari gradi di giudizio, l’assenza di prove concrete a sostegno delle accuse e ha evidenziato le incongruenze emerse durante le indagini e i processi.

Le conseguenze personali e professionali

A causa delle accuse, Cappelli è stato sospeso dal servizio per oltre un decennio, vedendo interrotta una carriera costruita con dedizione e impegno. Oggi, a 52 anni, il finanziere può finalmente guardare avanti con la consapevolezza di aver ottenuto giustizia, ma non senza aver pagato un prezzo altissimo in termini personali e professionali.

Una riflessione sul sistema giudiziario

Questo caso mette in evidenza le difficoltà e i tempi lunghi della giustizia italiana, soprattutto quando si tratta di procedimenti complessi e articolati tra giurisdizioni diverse. Nonostante il lieto fine, resta aperto il dibattito su come evitare che accuse infondate possano causare danni irreparabili alla vita e alla reputazione delle persone coinvolte.

Angelo Cappelli è ora libero da ogni ombra, ma la sua storia è destinata a rimanere un monito per il sistema giudiziario e per la società civile.