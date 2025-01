Chivasso – Una tragedia sconvolge la comunità di Chivasso, in provincia di Torino. Nicolò Cazzamani, un bambino di appena 9 anni, è deceduto questa mattina all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo aver accusato un malore improvviso durante un allenamento di basket. Il piccolo, residente a Torrazza Piemonte, si era sentito male ieri pomeriggio mentre si allenava nella palestra della scuola elementare di via Blatta.

Nonostante i tempestivi soccorsi dell’allenatore e dei dirigenti, il bambino è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Chivasso e poi al Regina Margherita, dove i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico per salvarlo. Purtroppo, le sue condizioni erano ormai troppo gravi e non è stato possibile evitare il decesso.

Un malore improvviso, nessun trauma

Secondo le prime informazioni riportate da Torino Cronaca, il malore sarebbe stato causato da un’emorragia cerebrale. Non ci sarebbero stati urti, contrasti o traumi durante l’allenamento. La situazione si è aggravata rapidamente: Nicolò ha iniziato a lamentare un forte mal di pancia e dei conati di vomito. Portato nello spogliatoio per riprendersi, è crollato a terra privo di sensi.

Il dolore della comunità e della società sportiva

Nicolò, da circa quattro mesi, faceva parte della squadra degli Aquilotti (categoria 2015) dell’Asd Pallacanestro Chivasso. La società sportiva, profondamente colpita dall’accaduto, ha deciso di annullare tutte le competizioni previste nel weekend per rispetto verso il piccolo e la sua famiglia.

“Siamo distrutti per questa tragedia. Nicolò era un bambino solare, pieno di entusiasmo. Ricordiamo il suo sorriso mentre scendeva in campo. Ci stringiamo con tutto il cuore alla famiglia, a cui vogliamo far sentire il nostro più profondo cordoglio”, ha dichiarato Roberto Viasco, vicepresidente dell’Asd Pallacanestro Chivasso, ai microfoni di Torino Today.

Un addio pieno di dolore

I messaggi di cordoglio non si sono fatti attendere. La comunità di Torrazza Piemonte, sconvolta dalla notizia, si è unita nel dolore attorno alla famiglia del piccolo Nicolò. “Un angelo volato via troppo presto”, scrivono sui social amici e conoscenti. Le istituzioni locali stanno valutando di dedicare una giornata in memoria del bambino, simbolo di una comunità unita di fronte a questa drammatica perdita.

