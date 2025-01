ROMA, 26 gennaio 2025, 13:00. Redazione ANSA

È rientrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Joel Luciano Lorenzo, classe 1999, accusato di aver partecipato attivamente all’omicidio di Margherita Ceschin, avvenuto a Conegliano il 23 giugno 2023.

L’uomo, originario della Repubblica Dominicana, è ritenuto uno dei tre esecutori materiali del delitto, il cui mandante sarebbe Enzo Lorenzon, marito della vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso e condotte dai carabinieri di Conegliano Veneto, hanno già portato all’arresto di altri due presunti complici: Luciano Lorenzo Sergio Antonio e Mateo Garcia Jose Luis.

Joel Luciano Lorenzo, latitante da mesi, era ricercato a livello internazionale grazie a un mandato d’arresto e alla diramazione di una “Red Notice” Interpol, strumento che ha consentito una collaborazione efficace con le autorità della Repubblica Dominicana. È stato localizzato a San Juan de la Maguana il 25 ottobre 2024. Dopo una complessa attività investigativa e le procedure di estradizione, l’uomo è stato trasferito oggi in Italia.

L’omicidio e le indagini

L’omicidio di Margherita Ceschin, avvenuto nel contesto familiare, ha sconvolto la comunità di Conegliano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato pianificato da Enzo Lorenzon, che avrebbe orchestrato l’azione con l’aiuto di tre complici per ragioni ancora oggetto di approfondimento. L’indagine ha fatto emergere dettagli inquietanti, tra cui il coinvolgimento diretto dei tre uomini nell’esecuzione del crimine.

Grazie alla stretta collaborazione tra le autorità italiane e dominicane, Joel Luciano Lorenzo è stato rintracciato e arrestato. Dopo le formalità di rito in Repubblica Dominicana, il latitante è stato messo a disposizione delle autorità italiane, che ne hanno organizzato il trasferimento.

Traduzione al carcere di Rebibbia

Atterrato a Fiumicino, l’uomo è stato immediatamente preso in custodia e tradotto presso il carcere di Rebibbia a Roma, dove rimarrà a disposizione della Procura di Treviso per i successivi sviluppi giudiziari. La sua estradizione rappresenta un ulteriore tassello nella complessa ricostruzione dell’omicidio di Margherita Ceschin e nel percorso per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Il ruolo dello SCIP e della Criminalpol

“La positiva conclusione di questa operazione dimostra ancora una volta il valore del lavoro svolto dallo SCIP della Criminalpol, diretto dal Prefetto Raffaele Grassi, quale punto di raccordo nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le forze di polizia di tutto il mondo”, sottolineano fonti della polizia. La collaborazione internazionale si conferma elemento essenziale nella lotta al crimine transnazionale, consentendo il raggiungimento di risultati significativi anche nei casi più complessi.

La vicenda di Joel Luciano Lorenzo, inserita nel contesto di una rete internazionale di indagini e operazioni, evidenzia ancora una volta l’importanza della cooperazione tra i diversi organi di polizia, sia a livello nazionale che internazionale, per garantire la sicurezza e l’applicazione della giustizia.

