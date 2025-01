Fantozzi torna al cinema per i 50 anni il 27 marzo

Fantozzi torna al cinema: alla 25/a edizione del Sudestival, Elisabetta Villaggio annuncia che il primo della lunga serie di film, diretto da Luciano Salce nel 1975, riuscirà al cinema il 27 marzo in occasione del 50/o anniversario.

La figlia di Paolo Villaggio, a Monopoli per l’omaggio dedicato a suo padre dalla kermesse, con una retrospettiva preziosa e unica nel suo genere, annuncia con gioia la riuscita della pellicola che ha dato il via a una delle icone del cinema e rappresentative della società italiana della seconda metà del 900.

Tra i titoli che vedono protagonista Paolo Villaggio proposte nella retrospettiva del Sudestival sono previsti oggi Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli (1970), il 1 febbraio Il…

Belpaese di Luciano Salce (1977), l’8 febbraio A tu per tu di Sergio Corbucci (1984), il 15 febbraio La voce della luna di Federico Fellini (1990), il 22 febbraio Un bugiardo in paradiso di Enrico Oldoini (1998).