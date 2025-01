“Finalmente Carnevale, a Manfredonia!”: nuova scoppiettante puntata del nuovo programma di StatoQuotidiano.it

La seconda puntata del nuovo programma di Stato Quotidiano.it “Finalmente Carnevale, a Manfredonia!” si preannuncia altrettanto entusiasmante e ricca di sorprese. I conduttori Stefania Consiglia Troiano e Matteo Gelsomino ci porteranno nel cuore della tradizione culinaria sipontina, visitando il laboratorio de “La Maison della Farrata” dove Maria ci svelerà tutti i segreti per preparare le deliziose farrate, tipico rustico sipontino risalente all’età romana. “La farrata – spiega Maria – è costituita da due sfoglie di forma circolare, impastate con farina e acqua, farcite con un impasto di ricotta di pecora, grano, pepe e menta maggiorana. Prima di adagiarla nel forno a 180 gradi, si spennella la parte superiore con tuorlo d’uovo e la si bucherella per evitare che si apra durante la cottura”.

Maria ha anche rivisitato la ricetta tradizionale con varie farciture, come rape e salsiccia, mortadella e pistacchio, cacio e pepe, formaggi e noci, e, in estate, con frutti di mare. Prima di sfornare le farrate, la padrona di casa sottolinea con orgoglio che la regina del suo laboratorio ha conquistato prestigiosi riconoscimenti, tra cui uno europeo a Bruxelles e l’altro conferito alla presenza del Ministro della Sovranità Alimentare nella Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio a Roma.

Dopo la visita culinaria, i conduttori si sposteranno all’Infopoint per incontrare Vittoria De Salvia, memoria storica del Carnevale Dauno e presidente del Comitato del Carnevale e della Festa della Madonna per ben tre anni consecutivi. “Ricordo gli albori del Carnevale a Manfredonia, quando si creavano vestiti fastosi e carri allegorici meravigliosi, come quello del dio Nettuno con le sirene, e c’era tanta competizione tra le scuole”, confessa Vittoria De Salvia. “Il Carnevale si respirava nell’aria e tutta la città viveva questa festa con trasporto e allegria. Consiglio agli organizzatori di non perdere l’entusiasmo e di continuare a credere nella bellezza e nella forza del Carnevale come motore di vita della nostra città. Ovviamente, servono anche risorse economiche per una festa come si deve”.

Dopo l’intervista, Matteo Gelsomino si dedicherà a delle interviste on the road in corso Manfredi, raccogliendo le opinioni e i sentimenti della gente sul Carnevale. La puntata si concluderà con un accorato appello di Paola, noto volto sipontino che ha impersonato la sposa di ZePeppè durante diverse manifestazioni carnevalesche: “Lancio un appello attraverso i microfoni di Stato Quotidiano affinché si riesca a trovare un nuovo volto per Zè Peppe, poiché il caro Salvatore, per motivi di salute, non potrà più partecipare alle rappresentazioni”.

Non perdetevi dunque la seconda puntata di “Finalmente Carnevale, a Manfredonia!” per vivere insieme la festa più allegra e colorata della città.

Stefania, Matteo, Nicola e Daniele vi aspettano per raccontarvi ogni dettaglio con passione e professionalità.

Il Carnevale di Manfredonia è pronto a conquistare il cuore di tutti!