Foggia, Emergenza Sicurezza Stradale: Proposte per Arginale il Fenomeno

Foggia è alle prese con un’emergenza sicurezza stradale. Dopo una tragica giornata che ha visto tre vittime, di cui due alle porte della città e una in pieno centro, la comunità e la politica locale chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza delle strade di Capitanata e ridurre il rischio di incidenti mortali.

Il capogruppo di IdM al Comune di Foggia, Pasquale Cataneo, ha sottolineato la necessità di un approccio integrato che includa investimenti nelle infrastrutture stradali, un aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), e l’adozione di soluzioni tecnologiche per il controllo del traffico. “Non possiamo rimanere passivi di fronte a questa strage”, ha dichiarato Cataneo, evidenziando anche i costi economici e sociali derivanti dagli incidenti stradali, che oltre a causare la perdita di vite umane, incidono anche sulle tariffe delle assicurazioni auto.

In risposta a queste tragedie, Nunzio Angiola, segretario provinciale del Movimento Cambia e consigliere comunale, ha proposto l’introduzione di zone “Foggia Città 30”. Si tratta di un limite di velocità di 30 km/h nelle aree urbane, come già attuato a Bologna, dove i dati mostrano come velocità ridotte abbiano notevolmente abbattuto gli incidenti mortali. “A Bologna, nel 2024, non si sono registrati morti tra i pedoni, una situazione che non si verificava dal 1991”, ha dichiarato Angiola, criticando la bocciatura della proposta da parte del Consiglio comunale di Foggia, che, a suo dire, ha dimostrato disinteresse per la sicurezza dei cittadini.

Il gruppo “Difendiamo il Quartiere Ferrovia” ha aggiunto al dibattito, denunciando l’assenza di misure preventive e adeguate per la sicurezza stradale in una città come Foggia, l’ottava più grande d’Italia. La mancanza di telecamere per il rilevamento delle infrazioni, fatta eccezione per quelle installate nella zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico, è vista come una grave lacuna. Il gruppo ha lanciato una petizione online per chiedere interventi urgenti, tra cui l’installazione di telecamere per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, la costruzione di rotatorie negli incroci più pericolosi e l’introduzione di sistemi tecnologici avanzati per migliorare il controllo del traffico.

Tra le proposte anche quella di installare dossi artificiali e piattaforme rialzate per gli attraversamenti pedonali, nonché il rafforzamento della videosorveglianza con intelligenza artificiale, utile sia per monitorare le infrazioni stradali che per prevenire atti vandalici. Il gruppo ha inoltre chiesto una maggiore illuminazione pubblica nei punti critici e l’introduzione di semafori intelligenti che regolino il flusso del traffico in tempo reale.

Queste misure, secondo i promotori, non solo migliorerebbero la sicurezza stradale, ma potrebbero anche generare entrate economiche per il Comune, grazie a un aumento delle sanzioni per infrazioni stradali. I fondi ricavati, infine, dovrebbero essere reinvestiti nella sicurezza, creando così un circolo virtuoso che migliorerà la vivibilità di Foggia e salverà vite.

Fonte: FoggiaToday.it