Foggia ricorda Camilla Di Pumpo a tre anni dalla scomparsa

FOGGIA – Il 26 gennaio 2025 segna il terzo anniversario della tragica scomparsa di Camilla Di Pumpo, giovane avvocata foggiana di soli 25 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto in via Matteotti nel 2022. Un dolore che resta vivo nella memoria della comunità foggiana, chiamata ancora una volta a riflettere sulle gravi carenze in tema di sicurezza stradale.

Per ricordare Camilla, lunedì 27 gennaio, alle ore 19, sarà celebrata una messa presso la chiesa dei SS. Guglielmo e Pellegrino, un momento di raccoglimento per onorare una giovane vita spezzata troppo presto.

Una tragedia e una sentenza che dividono

Nel gennaio 2024, Francesco Pio Cannone, 23enne di Carapelle, è stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato e falsità ideologica in relazione all’incidente che causò la morte di Camilla. Tuttavia, la sentenza ha lasciato un profondo senso di amarezza nei familiari della vittima.

In un accorato sfogo, la madre di Camilla ha manifestato il suo dolore e la sua frustrazione per una decisione giudiziaria ritenuta inadeguata: “Una decisione che mi fa vergognare di esistere e pentire di aver messo al mondo dei figli a cui non ho potuto garantire futuro e protezione”. Le sue parole sono diventate il simbolo di una battaglia ancora aperta contro l’ingiustizia percepita e le falle di un sistema che non sempre riesce a tutelare le vittime e i loro cari.

Un’emergenza irrisolta: la sicurezza stradale

La tragedia di Camilla Di Pumpo si inserisce in un quadro drammatico e preoccupante: le strade di Foggia continuano a essere teatro di incidenti mortali. Negli ultimi anni, nonostante i numerosi appelli e interventi promessi, le infrastrutture cittadine e il mancato rispetto delle regole del codice della strada continuano a rappresentare un pericolo per automobilisti e pedoni.

L’anniversario della scomparsa di Camilla diventa così un’occasione per sollecitare un intervento più deciso e concreto. La città necessita di politiche più efficaci, come l’installazione di nuovi sistemi di controllo della velocità, l’implementazione di segnaletica adeguata e un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine.

Camilla, simbolo di una battaglia collettiva

Camilla Di Pumpo non è solo una vittima di una tragedia individuale, ma anche il simbolo di un’esigenza collettiva: quella di città più sicure e vivibili. La sua memoria continua a vivere nel cuore dei foggiani, rappresentando un monito per tutti sull’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle regole.

Mentre la comunità si stringe attorno al ricordo di Camilla, cresce l’urgenza di trasformare questa tragedia in un punto di svolta. Garantire maggiore sicurezza sulle strade non è più una scelta procrastinabile, ma una necessità per evitare che altre famiglie debbano affrontare il dolore incolmabile di una perdita come quella vissuta dai Di Pumpo.

