Foggia, Zauri: “Grande prestazione, ragazzi straordinari. Ora lavoriamo per crescere”

Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro, con il Foggia che, contro la capolista Benevento, conquista un punto prezioso per la classifica. Mister Luciano Zauri, intervistato nel post-partita, analizza con lucidità la prestazione della sua squadra, elogiando l’impegno dei suoi giocatori.

Un gruppo straordinario, nonostante le difficoltà fisiche

“Essere l’allenatore del Foggia significa essere responsabile sempre: quando vinciamo, quando pareggiamo e quando non riusciamo a ottenere risultati. Da quando sono arrivato, io e il mio staff abbiamo ripetuto sempre lo stesso concetto: abbiamo un gruppo straordinario, che si impegna fino alla morte,” ha esordito Zauri.

Il tecnico non nasconde le difficoltà fisiche che hanno condizionato alcune scelte. “Negli ultimi venti giorni abbiamo avuto problemi a livello fisico. Fatichiamo a fare cambi nel secondo tempo perché alcuni ragazzi non sono al meglio. Possiamo utilizzarli solo dal 70’ in poi. È un peccato, ma stiamo lavorando per riportarli in condizione. Oggi, però, chi è sceso in campo ha offerto una prestazione eccellente, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’atteggiamento.”

Emmausso, leader ritrovato

Tra i protagonisti della giornata, Michele Emmausso, autore di una doppietta fondamentale, che ha contribuito a riconquistare il cuore dei tifosi. “Emmausso è stato l’unico che, inizialmente, non si era allineato completamente al gruppo. Abbiamo parlato, compreso il problema, e oggi abbiamo un giocatore completamente diverso. È a disposizione della squadra e si sacrifica in ogni situazione. Oggi poteva giocare anche terzino e avrebbe fatto una grande partita. È giusto che si prenda i complimenti, così come li ha accettati nei momenti difficili,” ha commentato Zauri.

Brugugnone e Salines: giovani in evidenza

Il tecnico ha speso parole positive anche per Brugugnone, autore di un ingresso decisivo. “Avevamo visto qualcosa nei suoi ultimi allenamenti, ma non pensavo potesse incidere così tanto. È stato bravo e ora tocca a lui dimostrare continuità,” ha aggiunto il mister.

Spostandosi in difesa, Zauri ha lodato Salines, impiegato come centrale: “Sta interpretando il ruolo come se fosse il suo. L’ho affrontato ai tempi della Primavera, quando giocava centrale, e sapevo che poteva far bene. In questo momento è una risorsa fondamentale per noi.”

Classifica e prospettive

Il pareggio contro il Benevento rappresenta un risultato importante, ma Zauri predica calma: “La classifica ci obbliga a guardare avanti e indietro. Siamo a meno due dai playoff e a più tre dai playout. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di aver risolto tutti i problemi. Abbiamo una buonissima squadra che, però, va puntellata con qualche innesto. Ora pensiamo a lavorare e migliorare.”

Danzi e il futuro del Foggia

Un accenno anche alle condizioni di Danzi, tornato in campo nel finale di partita. “Convive con un problema alla caviglia, ma sta meglio. Si è allenato negli ultimi dieci giorni e oggi ha fatto bene. Speriamo di recuperarlo completamente nelle prossime settimane,” ha spiegato il tecnico.

Infine, Zauri ha indicato la squadra più forte affrontata finora: “Tra tutte, credo che il Picerno sia stata la migliore. Non ho ancora affrontato l’Avellino, ma fino ad ora il Picerno ci ha messo in grande difficoltà.”

Con una prestazione di carattere e una squadra che non smette di crescere, il Foggia può guardare al futuro con fiducia, consapevole che il cammino è ancora lungo, ma con basi solide su cui costruire.