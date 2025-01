Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver affidato il ruolo di Preparatore atletico al Prof. Giuseppe Piccolo.

Laureato magistrale in “Management dello sport e delle attività motorie” (in precedenza ha conseguito la Laurea triennale in “Scienze Motorie”), ha maturato importanti esperienze professionali nello specifico ruolo al Casalbordino Calcio, Città di Trani 2019

Canosa Calcio 1948, Asd Bisceglie Calcio 1913. Nella stagione 2023/2024 è stato preparatore atletico della Sarnese che si è aggiudicata la vittoria del campionato e della Coppa Italia di Eccellenza campana. Inoltre, il Prof. Piccolo è in possesso della licenza “UEFA C”.

Contestualmente il Manfredonia Calcio ringrazia il Prof. Giuseppe Bianco per il lavoro svolto nelle fila dello staff biancoceleste, augurandogli i migliori auspici per il futuro personale e professionale. (NOTA STAMPA).