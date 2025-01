Implacabile Sinner: l’azzurro supera Zverev e vince gli Australian Open per la seconda volta consecutiva

Un traguardo sudato per Sinner che si è portato a casa il primo set con maggior tranquillità complice il break preso al settimo game dopo averlo già sfiorato in precedenza. Zverev non ha gettato però il guanto di sfida e, nonostante continui problemi con il rovescio, è riuscito a insidiare il bolzanino nel secondo set conclusosi in un tie-break. In quel frangente Sinner si è trovato anche sotto nel punteggio, ma, come già visto più volte in passato, ha saputo vincere con autorità.