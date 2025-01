Roma. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, nella seduta del 28 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da Paolo Zino, nato a Manfredonia il 16 ottobre 1969, contro l’ordinanza emessa il 28 marzo 2024 dalla stessa Corte, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della sentenza di condanna definitiva a suo carico.

I motivi del ricorso

Il ricorso di Zino, presentato tramite il suo difensore, era articolato su due distinti motivi. Il primo riguardava la presunta motivazione per relationem dell’ordinanza impugnata, che Zino sosteneva fosse un semplice “copia-incolla” di un altro provvedimento. In particolare, l’ordinanza della Corte di Cassazione in oggetto sarebbe stata priva di una motivazione autonoma e specifica, limitandosi a rinviare a un provvedimento emesso in un procedimento parallelo. Il secondo motivo di censura riguardava un presunto errore di diritto. Zino affermava che il giudice dell’esecuzione, nel rifiutare la sua richiesta di revoca, avesse omesso di considerare le doglianze sollevate nel procedimento, dando così luogo a una decisione erronea che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere annullata e sostituita con una nuova valutazione.

La posizione della Corte di Cassazione

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha ritenuto innanzitutto che il motivo relativo alla motivazione per relationem fosse infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha sottolineato che l’ordinanza impugnata non era affatto una ripetizione di un altro provvedimento, ma si basava su una motivazione solida e coerente. In essa, infatti, veniva confermata la correttezza della decisione del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Pesaro, che aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna. La Corte, inoltre, ha specificato che non esisteva alcun errore giuridico nel fatto che la richiesta di revoca non fosse stata valutata sotto l’aspetto del contenuto della sentenza di condanna, ma fosse stato invece oggetto di verifica della legittimità della base legale dell’illecito, una questione che, secondo la legge, rientra nella competenza esclusiva del giudice della prevenzione, e non del giudice dell’esecuzione.

La Corte ha altresì osservato che, pur trattandosi di un caso analogo a un altro procedimento, ciò non giustifica l’accusa di una motivazione “per relationem”, poiché non vi è alcuna norma che impedisca una motivazione simile in presenza di situazioni giuridiche analoghe. A tal riguardo, la Corte ha citato precedenti giurisprudenziali che hanno respinto simili argomentazioni, confermando che la tecnica del “copia-incolla”, sebbene possa essere criticata sotto certi aspetti, non integra automaticamente una carenza logica o argomentativa.

L’errore materiale o di fatto

Il secondo motivo del ricorso, incentrato sull’asserito errore di diritto, è stato anch’esso rigettato. La Corte ha precisato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis del codice di procedura penale può essere utilizzato solo per far valere errori materiali o di fatto, ossia per correggere errori materiali evidenti o per rimediare a sviste, non per sollevare ipotetici errori di valutazione giuridica o di interpretazione degli atti processuali. Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito una descrizione concreta di un errore materiale o di fatto, ma ha semplicemente chiesto una rivisitazione della questione giuridica sottostante. La Corte ha ribadito che tali richieste non sono ammissibili nell’ambito di un ricorso straordinario, in quanto rientrano nelle prerogative delle impugnazioni ordinarie.

La Corte ha chiarito che il ricorso straordinario non può essere utilizzato per sollevare critiche sulla correttezza delle valutazioni giuridiche, né per ottenere una nuova valutazione delle questioni sollevate nel processo, per cui l’errore che Zino imputava alla Corte non rientrava nei casi previsti dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Paolo Zino al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha spiegato che tale decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso, non essendo emerse cause di esclusione della colpa per quanto concerne l’inammissibilità del ricorso stesso.