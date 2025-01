La Laguna di Varano accoglie l’idrosuperficie K.Fly: un nuovo slancio per il Gargano

È ufficiale: l’Idrosuperficie Laguna di Varano K.Fly è operativa. Inserita nell’elenco delle aviosuperfici approvate da ENAC, ha completato con successo l’iter di verifica dei requisiti previsti dal regolamento sulla liberalizzazione delle aree di atterraggio. I dati relativi alla navigazione aerea sono stati pubblicati da Avioportolano, rendendo l’idrosuperficie un punto di riferimento per il volo da diporto. Situata a San Nicola Imbuti, nel comune di Cagnano Varano, l’idrosuperficie dispone di tre piste ed è gestita da Franco Di Lella. “Con grande soddisfazione e orgoglio, riportiamo il volo con idrovolanti sul Gargano, dotando questo territorio di un’infrastruttura strategica per il suo sviluppo,” ha dichiarato Di Lella, sottolineando la vicinanza con l’ex Idroscalo Ivo Monti, storica base per idrovolanti nel XX secolo.

Le attività già registrate sull’Avioportolano comprendono voli sportivi, protezione civile e servizi di pubblica utilità. Questa nuova infrastruttura promette di rilanciare i trasporti turistici nella regione, rendendo la Laguna di Varano un hub per il volo con idrovolanti. Per il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, la nascita dell’idrosuperficie rappresenta una svolta. “Tre piste di atterraggio autorizzate a livello internazionale significano avere un idroporto nella laguna di Varano,” ha affermato. I benefici non si limitano al turismo: in soli otto minuti sarà possibile raggiungere le Isole Tremiti, con voli che potranno supportare anche attività di emergenza-urgenza. Collegamenti con Vieste, Foggia e Bari, grazie alla possibilità di utilizzare idrovolanti ibridi, completano un quadro di trasporti innovativo.

L’idea ha ricevuto il pieno supporto del Comune, del Parco Nazionale del Gargano e della Regione Puglia, che hanno accompagnato il progetto durante un complesso iter autorizzativo. “Non è stato facile,” ammette il sindaco, “ma siamo orgogliosi di questo risultato.” L’obiettivo ora è trovare un operatore disposto a investire nel trasporto idrovolante, puntando su collegamenti che coinvolgano tutto il Gargano e non solo la laguna. Di Pumpo cita esempi virtuosi, come il Lago di Garda, auspicando che anche il Gargano possa beneficiare di un turismo sostenuto dalla logistica aerea.

Il progetto si integra inoltre con il piano di riqualificazione dell’ex Idroscalo Ivo Monti. Nonostante la mancanza di proposte concrete alla scadenza del bando di Difesa Servizi, il Comune resta ottimista. “Ci sono interessati, ma nessuna proposta è stata ancora formalizzata,” spiega Di Pumpo, che immagina per l’area un futuro legato a un turismo esperienziale di alto livello. Ad aprile è prevista una manifestazione per presentare le potenzialità dell’idrosuperficie. Dimostrazioni con idrovolanti saranno al centro dell’evento, che potrebbe segnare l’inizio delle operazioni già dall’estate. Con l’attivazione dei primi voli, la Laguna di Varano è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Gargano, unendo tradizione e innovazione per rilanciare il territorio.

