Le sfilate del Carnevale di Manfredonia 2025: ecco i gruppi protagonisti

Manfredonia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: le Sfilate del Carnevale 2025! L’atmosfera è già carica di entusiasmo e creatività, con gruppi scolastici, associazioni e appassionati pronti a dare vita a uno spettacolo unico. Scopriamo insieme i temi e le idee che sfileranno lungo le strade della città, celebrando colori, tradizioni e l’immancabile allegria del Carnevale.

Istituti Comprensivi

I talenti delle scuole di Manfredonia sono pronti a sorprendere con progetti originali e ricchi di fantasia:

I.C. De Sanctis-Mozzillo: il mistero della mitica “Atlantide” prenderà vita in un turbinio di colori e simboli.

I.C. Don Milaniuno + Maiorano: con “Con Ze Pèppe… tutti artisti di strada – Pe Ze Pèppe… tutte artiste de strète” ci porteranno in un viaggio tra artisti di strada, acrobati e giocolieri, con un tocco dialettale irresistibile.

I.C. Perotto-Orsini-Croce: “Carnevale in allegria …Suona, balla, canta e la magia non manca!” sarà un inno alla gioia e al divertimento, perfetto per coinvolgere grandi e piccini.

I.C. San Giovanni Bosco-Giordani: con “Ze Pèppe al Luna Park” trasformeranno le sfilate in un vero parco giochi itinerante, tra luci, giostre e tanta fantasia.

I.C. Ungaretti – Madre Teresa: il magico regno di Oz prenderà forma con “Oz… che regno! Disse Ze Pèppe”, in un’interpretazione fiabesca e incantata.

Gruppi Mascherati in Concorso

Non mancheranno i gruppi mascherati, pronti a sfidarsi a colpi di creatività e spettacolo:

A Carnevale ogni fiore vale: un invito alla sostenibilità con “…e Ze Pèpp c’addvert a riciclare”, per celebrare l’importanza del riciclo in chiave carnevalesca.

Associazione La Fenice: porterà il fascino sfavillante di “Las Vegas” direttamente nelle strade di Manfredonia, tra lustrini e luci scintillanti.

I ragazzi del Roncalli-Fermi-Rotundi- Euclide: ci trasporteranno nel cuore dell’Amazzonia con “Rio2 – Missione Amazzonia”, un tributo alla biodiversità e alla vitalità del Brasile.

I ragazzi del Toniolo: con “Magia del Brasile” celebreranno la danza, la musica e i colori tipici del carnevale brasiliano, in una coreografia coinvolgente.

Liceo Galilei-Moro: ci faranno viaggiare nel mondo con “Wanderlust”, un omaggio alla voglia di esplorare, scoprire e lasciarsi ispirare dalle culture di tutto il pianeta.