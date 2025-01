Mafia foggiana: quarta forza criminale d’Italia, ma lo Stato risponde con fermezza

Nel territorio della provincia di Foggia operano quattro associazioni mafiose autonome: la “società foggiana”, attiva nel capoluogo; la “mafia cerignolana”, con epicentro a Cerignola; la “mafia garganica”, che domina i comuni del promontorio garganico; e la “mafia sanseverese”, o mafia dell’Alto Tavoliere, attiva prevalentemente a San Severo. Tra queste, la società foggiana è considerata oggi la quarta mafia italiana, dopo quelle siciliana, calabrese e campana, confermando la pericolosità di un fenomeno radicato e in continua espansione.

Le organizzazioni mafiose della provincia di Foggia si caratterizzano per un clima di intimidazione e paura che per anni ha favorito l’omertà e la scarsa collaborazione della popolazione locale con le forze dell’ordine. “In molte zone del circondario – si legge nella relazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario di Bari – le attività di indagine sono rese difficoltose da un clima di paura e omertà”. Nonostante ciò, l’impegno delle istituzioni ha portato a risultati significativi. La Procura di Foggia ha registrato un aumento del 38% dei procedimenti per associazione di stampo mafioso, con un incremento delle iscrizioni da 8 nel 2022/2023 a 11 nel 2023/2024.

Lo Stato ha intensificato la presenza sul territorio, raggiungendo traguardi rilevanti:

750 misure cautelari notificate;

Sequestri e confische per un valore complessivo di 70 milioni di euro;

Decine di tonnellate di droga e ingenti quantità di armi e munizioni rimosse dal mercato illecito;

Oltre 100 misure interdittive antimafia applicate a imprese con legami con le organizzazioni criminali.

Questi interventi dimostrano un impegno concreto e crescente nel combattere la criminalità organizzata e indebolirne le radici economiche e operative. Grazie alla pressione esercitata dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, si iniziano a vedere i primi segnali positivi:

Nuovi collaboratori di giustizia hanno scelto di collaborare con le autorità, rompendo il muro dell'omertà;

Sempre più vittime di estorsioni e altre attività illecite trovano il coraggio di denunciare;

trovano il coraggio di denunciare; I responsabili di omicidi di mafia foggiana vengono identificati e condannati con pene esemplari, inclusa la pena dell’ergastolo.

“Lo Stato è presente e continuerà a esserlo”, è il messaggio che emerge dalle operazioni degli ultimi anni. Tuttavia, per garantire un futuro di legalità e sviluppo, sarà fondamentale consolidare il rapporto tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, rompendo definitivamente il silenzio che per troppo tempo ha protetto le organizzazioni mafiose. Foggia e l’intera provincia si trovano di fronte a una sfida cruciale: dimostrare che la forza dello Stato, unita al coraggio dei cittadini, può spezzare le catene della criminalità organizzata e restituire al territorio sicurezza e prospettive di crescita.

