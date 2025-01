lettera aperta inviata a StatoQuotidiano.it

Ieri, a Manfredonia, si è svolta una manifestazione autorizzata dal Comune per protestare contro la violenza nei confronti dei cani randagi, un tema purtroppo sempre attuale. L’occasione è stata segnata dalla tragica vicenda di Noir, un cane massacrato, che ha scosso profondamente la comunità. Ma, nonostante la rilevanza dell’evento e il suo messaggio forte contro la crudeltà verso gli animali, molti si sono chiesti perché i rappresentanti istituzionali non fossero presenti.

In particolare, l’assenza del sindaco, delle figure politiche legate alla gestione del randagismo come Maria Teresa Valente e Pennella, assessori (la seconda ex) del settore, ha sollevato diverse perplessità tra i partecipanti e i cittadini. È difficile non notare che, in un paese civile, la civiltà e la cura verso gli animali sono specchio di un benessere collettivo. Se una comunità non si fa carico della protezione degli esseri più vulnerabili, è legittimo domandarsi che tipo di messaggio stia trasmettendo.

La manifestazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del randagismo e sul trattamento dei cani, in un periodo in cui il problema è diventato sempre più urgente. I cittadini si aspettano che le autorità locali non solo prendano posizione contro tali crimini, ma che siano anche visibili e partecipi nelle iniziative volte a combatterli.

Ma la domanda resta: come può una città definire il suo livello di civiltà se, in momenti come questi, le figure responsabili della tutela degli animali scelgono di non presentarsi? L’assenza delle autorità non solo lascia una sensazione di disinteresse, ma anche una profonda frustrazione nei cittadini che lottano per un mondo migliore, dove i diritti degli animali siano rispettati e protetti.

Quello che manca non è solo la presenza fisica degli amministratori, ma il messaggio che un Comune dà quando si mette in prima linea contro un problema sociale come il randagismo. Un vero impegno si costruisce attraverso azioni concrete, come il sostegno a iniziative di sensibilizzazione e la creazione di soluzioni efficaci per la gestione dei cani randagi.