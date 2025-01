Manfredonia. La sconfitta del Manfredonia sul campo del Matera ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e alla società. Al termine della partita, il Direttore Generale del club, Luca D’Enrico, ha espresso il suo disappunto in un’intervista, ponendo l’accento su questioni che vanno oltre il mero risultato tecnico.

“Qualsiasi analisi tattica o tecnica oggi passerebbe in secondo piano. La prima cosa che mi sento di fare è chiedere scusa a tutti i tifosi che ci hanno seguito qui a Matera. Per l’ennesima volta abbiamo subito una sconfitta pesante in trasferta, mostrando lo stesso atteggiamento delle precedenti partite. Questo non va bene“.

Il Direttore Generale non ha risparmiato critiche alla squadra, sottolineando la necessità di dimostrare maggiore abnegazione e attaccamento alla maglia. “O ci si impegna con dedizione e si onorano i colori che si rappresentano, oppure tutti i sacrifici che la società e il mister stanno facendo risulterebbero vani. Questo è inaccettabile. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”.

La necessità di una riflessione interna

D’Enrico ha anche accennato alla possibilità di prendere provvedimenti, qualora qualcuno all’interno del gruppo non si sentisse pienamente coinvolto nel progetto. “Se c’è qualcuno che non si sente attaccato alla maglia, è giusto che lo dica. La società a questo punto deve riflettere e agire di conseguenza. Non parlo di provvedimenti immediati, ma è necessaria un’analisi approfondita. Serve una disamina meticolosa perché la situazione non è più tollerabile”.

Il problema principale, secondo il Direttore Generale, è l’incapacità della squadra di reagire alle difficoltà, un limite emerso con evidenza anche contro il Matera. “Dovevamo invertire il trend delle trasferte, ma ancora una volta abbiamo preso gol e ci siamo abbattuti. Questa mancanza di reazione è preoccupante. Non si può andare avanti così”.

L’appello al rispetto per la storia del club

La critica più dura di D’Enrico è però rivolta all’atteggiamento generale della squadra, che secondo lui manca di rispetto nei confronti dei tifosi e della storia del Manfredonia. “La cosa più grave è la mancanza di rispetto verso chi segue questa squadra con passione. Non possiamo macchiare tanti anni di storia con prestazioni così negative, sotto ogni punto di vista. I tifosi meritano molto di più di quello che stiamo offrendo in questo momento”.

Un richiamo alla responsabilità

L’intervista si è conclusa con un accorato appello a tutto l’ambiente del Manfredonia. “È arrivato il momento di guardarsi negli occhi e prendere decisioni importanti. La squadra deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Non possiamo continuare a deludere chi ci sostiene”.

La sconfitta contro il Matera segna un momento cruciale nella stagione del Manfredonia. L’auspicio, espresso chiaramente dal Direttore Generale, è che il club riesca a reagire con determinazione, ritrovando quella coesione necessaria per affrontare le sfide future.