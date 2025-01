Monte Sant’Angelo, confronto sul futuro della scuola: chiarezza e collaborazione per il bene della comunità

Giovedì 23 gennaio si è tenuta a Monte Sant’Angelo la Conferenza dei Capigruppo, con un tema di estrema rilevanza per la città: la situazione attuale e il futuro delle scuole locali. Un dibattito partecipato, costruttivo e incentrato sul trovare soluzioni condivise, contrariamente alle polemiche e alle notizie inesatte che sono emerse in alcuni contesti.

L’incontro, a cui hanno preso parte esponenti sia della Maggioranza che della Minoranza, si è svolto in un clima di confronto trasparente, senza proposte di chiusure o accorpamenti scolastici, ma con una forte attenzione ai dati demografici preoccupanti. Come evidenziato durante la discussione, le nascite nella città sono crollate negli ultimi dieci anni, con appena 48 nuovi nati a Monte e soli 4 a Macchia nel 2024.

Nessun accorpamento, ma riflessione sul futuro

Tra i presenti, l’Assessore Palomba e l’Assessore Vergura per la Maggioranza, insieme ai Capigruppo Scirpoli del Gruppo “A Monte” e Ciliberti del Gruppo Misto, hanno sottolineato la necessità di affrontare il problema demografico con una programmazione responsabile e lungimirante. In questo contesto, il Piano Scolastico della Regione Puglia, valido fino all’anno scolastico 2027/2028, rappresenta il quadro di riferimento per le decisioni future.

Un aspetto centrale dell’incontro è stata l’attenzione alle scuole superiori locali, che continuano a distinguersi per i buoni risultati raggiunti dagli studenti. Tuttavia, è emersa la necessità di ascoltare le esigenze dei giovani per orientare le scelte formative. Il Gruppo “A Monte” ha proposto di coinvolgere gli studenti delle scuole medie tramite questionari, per comprendere meglio le loro aspettative e bisogni educativi, un passaggio cruciale prima di introdurre nuovi indirizzi di studio.

La politica al servizio della scuola

Un punto su cui tutti i partecipanti hanno concordato è stato il ruolo fondamentale della politica nella gestione delle questioni scolastiche. “È in gioco il futuro della città”, hanno sottolineato, evidenziando come il coinvolgimento attivo della politica debba andare di pari passo con la partecipazione di tutti gli attori della comunità scolastica.

La proposta conclusiva, condivisa da tutti, è stata quella di allargare il tavolo di discussione, includendo scuole, operatori scolastici, genitori e l’intera cittadinanza. Inoltre, è stata accolta favorevolmente l’idea di coinvolgere esperti qualificati del settore scolastico, in grado di offrire consulenze basate su esperienza e competenza.

Superare le polemiche per il bene della comunità

L’appello lanciato dai partecipanti è stato chiaro: il dibattito sulla scuola non deve diventare terreno di polemiche o scontro politico, ma un’opportunità per unire le forze e programmare un futuro migliore per i giovani di Monte Sant’Angelo. Alimentare tensioni e diffondere informazioni non veritiere rischia di danneggiare non solo la scuola, ma anche il destino della comunità stessa.

Dal personale scolastico ai docenti, dai dirigenti ai genitori, tutti sono chiamati a contribuire a una visione condivisa e sostenibile per l’istruzione. Solo così sarà possibile garantire un sistema educativo in grado di rispondere alle sfide attuali e di costruire un futuro solido per i ragazzi di questa terra.

Un incontro, quello del 23 gennaio, che segna un passo importante verso una gestione più consapevole e partecipata del mondo scolastico, con la speranza che il dialogo e la collaborazione possano portare a risultati concreti e duraturi.