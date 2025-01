Roma – Il governo Meloni punta sulla prevenzione e introduce un nuovo pacchetto di misure per aumentare la sicurezza in bar, discoteche e locali notturni. Il decreto, firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene le linee guida per i gestori e un “Codice di condotta” rivolto ai clienti.

Il Viminale ha chiarito che le disposizioni saranno applicate su base volontaria e non obbligatoria, ma il progetto mira a sensibilizzare e responsabilizzare tutte le parti coinvolte.

Le nuove regole per i locali

Secondo quanto previsto dal decreto, i gestori dovranno nominare un “responsabile della sicurezza”, una figura di riferimento che collaborerà con le forze dell’ordine per prevenire situazioni di rischio. Sarà inoltre necessario installare telecamere di videosorveglianza a proprie spese e garantire un’illuminazione adeguata sia all’interno che nelle immediate vicinanze del locale.

Tra le misure proposte figura anche l’obbligo di definire e affiggere un codice di comportamento destinato ai clienti, visibile all’interno del locale. Questo decalogo, che mira a promuovere il rispetto delle regole e a prevenire situazioni pericolose, sarà uno strumento chiave per delineare le responsabilità di chi frequenta questi spazi.

Il decalogo del cliente modello

Il “Codice di condotta” stabilisce una serie di comportamenti attesi dai clienti, che sono invitati a rispettare alcune semplici regole per garantire un ambiente sicuro e civile. Tra i punti principali:

Non introdurre armi, droga o spray al peperoncino nel locale.

Evitare comportamenti molesti o pericolosi.

Non abbandonare bottiglie di vetro o altri rifiuti nell’area.

Non danneggiare arredi, dispositivi antincendio o altre strutture del locale.

Garantire la fruibilità delle uscite di sicurezza.

Non disturbare la quiete pubblica con atti incivili.

Il decalogo è parte delle “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” e rappresenta una sorta di manifesto per qualificare il comportamento del cliente ideale.

Collaborazione e intese con i gestori

Affinché le linee guida diventino operative, sarà necessario siglare accordi specifici tra il governo, le associazioni dei gestori di locali pubblici e gli enti locali, come previsto dalla Conferenza unificata. I prefetti saranno chiamati a declinare le misure nei vari territori, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse realtà.

Le reazioni: tra approvazioni e critiche

Il provvedimento, descritto da fonti vicine al Ministero come “largamente condiviso” con il settore, ha suscitato un dibattito acceso. Molti gestori accolgono con favore l’idea di promuovere maggiore sicurezza, ma sottolineano che il costo e la responsabilità delle misure non dovrebbero gravare esclusivamente su di loro. “Non possiamo sostituirci allo Stato nella tutela della sicurezza”, affermano alcune associazioni di categoria.

Tuttavia, dal Viminale ribadiscono che l’obiettivo è creare un clima di maggiore sicurezza per tutti, attraverso un approccio condiviso e basato sulla collaborazione tra istituzioni, gestori e cittadini.

Mentre il dibattito continua, resta da capire quanti locali decideranno di aderire a queste linee guida volontarie e come verranno recepite le regole dai clienti, sempre più al centro di un processo di sensibilizzazione civica.