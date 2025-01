Vitulano Drugstore Manfredonia e Active Network, scontro salvezza al Palascaloria

In questa ultima domenica di gennaio, la quindicesima giornata del massimo campionato nazionale di calcio a cinque ha visto uno scontro decisivo tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Active Network. Come riportato da Tusciaweb.it, le due squadre si sono affrontate in una gara chiave per la salvezza, con in palio punti fondamentali per risalire la classifica. La sfida, disputata sul campo del Palascaloria di Manfredonia, ha avuto un valore speciale per i due allenatori: David Ceppi, attuale tecnico dei pugliesi, e Mister Monsignori, ora alla guida dell’Active Network, che in passato hanno entrambi lasciato il segno nelle rispettive società avversarie.

Prima della gara, Mister Monsignori ha dichiarato ai microfoni: “Affronteremo il Manfredonia in una partita tanto importante quanto bellissima da giocare. Importante perché si tratta di uno scontro diretto con una squadra che condivide i nostri stessi obiettivi. Bellissima per il futsal propositivo e organizzato del Manfredonia e per la cornice di pubblico che ci attende al Palascaloria. Per me non sarà una partita qualsiasi: ho trascorso quattro anni meravigliosi a Manfredonia e sono profondamente legato a questa terra e a questi colori. Saremo avversari per 90 minuti, ma mai nemici”.

Entrambe le formazioni sono arrivate alla sfida con l’urgenza di ottenere punti salvezza. Dopo 14 giornate, l’Active Network occupava la penultima posizione in classifica con 11 punti, seguita dal Manfredonia e dal Benevento, entrambe a quota 9. La gara ha rappresentato per i pugliesi l’occasione di sfruttare il fattore casalingo e cercare di risalire la china. La giornata di campionato, iniziata alle 20:45 in contemporanea su tutti i campi, ha visto assegnare le posizioni utili per l’accesso alla Coppa Italia, un traguardo che non riguardava le due squadre impegnate nella sfida salvezza. Il match è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio a 5, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire un incontro tanto delicato quanto avvincente.

La classifica marcatori dopo la 14a giornata vedeva Canal Mauro del Manfredonia tra i protagonisti, con 11 reti realizzate, a conferma del suo peso nell’economia del gioco pugliese. Ferreira, altro giocatore di punta del Manfredonia, seguiva con 8 reti. Nonostante queste individualità di spicco, entrambe le squadre erano chiamate a una prova corale per uscire dalla zona retrocessione. Il programma della giornata includeva anche sfide di alta classifica come Came Treviso-Roma e Feldi Eboli-L84 Torino, che si sono giocate contemporaneamente al confronto del Palascaloria. Tuttavia, lo scontro tra Manfredonia e Active Network ha avuto una rilevanza particolare per la lotta salvezza, confermando ancora una volta quanto sia equilibrato e combattuto il massimo campionato di futsal italiano.