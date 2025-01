Il 2025 si preannuncia come un anno di transizione per il mercato immobiliare italiano, con previsioni di crescita contenuta e un panorama di compravendite stabili, secondo l’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Ma cosa significano queste tendenze per Foggia e il Gargano, due aree della Puglia che stanno guadagnando crescente interesse per la loro posizione strategica e il patrimonio naturale?

Prezzi in aumento, ma con equilibrio

Le previsioni nazionali indicano un incremento dei prezzi compreso tra 0% e +2%, sostenuto dalla domanda stabile di acquisto e da un’offerta limitata. Anche nel contesto foggiano, l’aumento potrebbe seguire questa tendenza, ma con alcune peculiarità locali. Le abitazioni situate nelle aree centrali e ben servite della città di Foggia potrebbero vedere rialzi più marcati, specialmente quelle in buono stato e dotate di efficienza energetica. Tuttavia, gli immobili che necessitano di interventi significativi di riqualificazione potrebbero subire cali di valore, rispecchiando un trend nazionale.

Fabiana Megliola, Responsabile dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sottolinea: “Il desiderio di comprare casa resiste nel tempo, anche di fronte agli avvenimenti macroeconomici e geopolitici. Tuttavia, gli istituti di credito continuano ad adottare un approccio prudenziale, richiedendo una maggiore attenzione sia alla valutazione degli immobili sia alla solvibilità degli acquirenti”. Questo atteggiamento potrebbe influenzare anche il mercato di Foggia, dove la disponibilità economica di molti potenziali acquirenti resta contenuta.

Nel Gargano, invece, la situazione appare più dinamica. Le località turistiche come Vieste, Peschici e Monte Sant’Angelo continuano ad attrarre interesse, soprattutto da parte di acquirenti stranieri alla ricerca di case vacanze o immobili da destinare agli affitti brevi. Qui, il mercato premia soprattutto le abitazioni di nuova costruzione o quelle ristrutturate, capaci di rispondere agli standard qualitativi richiesti da un pubblico esigente.

Compravendite stabili, ma occhio alla fiducia economica

A livello nazionale, le compravendite nel 2025 sono stimate tra 710.000 e 720.000, numeri in linea con quelli del 2024. Anche a Foggia ci si attende una certa stabilità nei volumi, con un possibile rallentamento nei tempi di vendita, soprattutto per gli immobili posizionati fuori dal centro cittadino o in quartieri meno attrattivi. Nel Gargano, invece, il mercato potrebbe beneficiare della costante domanda turistica e della crescente attenzione verso soluzioni abitative immerse nella natura.

Resta però cruciale il quadro macroeconomico. L’inflazione, ancora non del tutto sotto controllo, e la fiducia dei consumatori rappresentano due variabili fondamentali che potrebbero influire sull’andamento del mercato. Un’economia locale in ripresa, anche grazie al turismo e a iniziative di riqualificazione urbana, potrebbe contribuire a mantenere vivo l’interesse degli investitori.

Locazioni in ascesa: +4%/+6% nelle grandi città, e a Foggia?

Il 2025 si preannuncia come un anno positivo anche per il mercato delle locazioni, che dovrebbe registrare incrementi significativi a livello nazionale, con canoni in aumento tra il 4% e il 6% nelle grandi città. A Foggia, dove l’offerta di immobili in affitto è spesso limitata, si prevede un aumento meno marcato ma comunque percepibile, specialmente per le abitazioni di qualità superiore.

La domanda di locazioni rimane forte, spinta anche da un crescente interesse per gli affitti brevi legati al turismo. Tuttavia, negli ultimi anni si è osservato un progressivo spostamento verso il mercato degli affitti a lungo termine, favorito da una maggiore stabilità economica e dalla necessità di rispondere alle esigenze abitative della popolazione residente.

Nel Gargano, le località turistiche continuano a rappresentare un punto di forza per il mercato degli affitti brevi. Vieste e Peschici, in particolare, sono destinazioni molto richieste, soprattutto nei mesi estivi, con una domanda che supera spesso l’offerta disponibile. Questa situazione potrebbe portare a un ulteriore aumento dei canoni, premiando soprattutto gli immobili di alta qualità, ben arredati e vicini ai principali servizi e attrazioni.

Qualità e sostenibilità come chiavi del successo

Un aspetto fondamentale per il 2025 è rappresentato dalla qualità degli immobili. La crescente attenzione verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale sta influenzando in modo significativo le preferenze degli acquirenti. A Foggia, gli edifici che rispettano questi criteri tendono a mantenere meglio il loro valore di mercato e attraggono un numero maggiore di potenziali compratori.

Nel Gargano, la sostenibilità diventa ancora più rilevante, considerando l’unicità del patrimonio naturale dell’area. Gli acquirenti, soprattutto stranieri, sono sempre più sensibili a soluzioni abitative che rispettino l’ambiente e valorizzino il contesto paesaggistico. Investire in immobili ristrutturati con tecnologie moderne e materiali eco-compatibili potrebbe rappresentare una scelta vincente per i proprietari e per gli operatori del settore.