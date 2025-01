Il Policlinico di Bari ha compiuto un’impresa straordinaria, eseguendo tre trapianti di cuore in un arco di sole 24 ore. L’annuncio è stato dato dalla struttura sanitaria con una nota ufficiale, che ha sottolineato come la “maratona per la vita” sia iniziata la sera di giovedì 23 gennaio e si sia conclusa poco dopo la mezzanotte del giorno successivo.

A guidare questa serie di interventi è stata l’equipe cardiochirurgica dell’unità operativa, diretta dal professor Tomaso Bottio, che ha gestito con grande coordinazione il prelievo degli organi a Bari, Torino e Milano, nonché i trapianti di cuore effettuati nel blocco operatorio di Asclepios.

Il primo trapianto è stato eseguito su un paziente di 57 anni, arrivato d’urgenza tramite elisoccorso dal Policlinico di Foggia, colpito da un infarto miocardico acuto. Mentre il primo intervento era ancora in corso, è giunta una notizia dal Centro Nazionale Trapianti: a Torino era disponibile un cuore compatibile per un paziente in lista d’attesa a Bari. Il cardiochirurgo Lorenzo Giovannico, insieme al medico in formazione Domenico Parigino, ha preso un volo per il capoluogo piemontese, eseguendo il prelievo e il trapianto su un paziente di 66 anni originario di Bitonto, affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica e multipli episodi di scompenso cardiaco.

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, una terza équipe, composta dal dottor Nicola di Bari e dal medico in formazione Giuseppe Fischetti, è partita alla volta di Milano per un altro prelievo di cuore. Rientrati a Bari, hanno eseguito il terzo trapianto su un paziente di 64 anni, affetto da cardiopatia infiltrativa da amiloidosi primaria sistemica.

“Portare a termine tre trapianti di cuore in un arco di tempo così breve è il risultato di un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato il professor Bottio, che ha elogiato la sinergia tra cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti, infermieri e operatori di sala, che ha permesso di completare con successo la maratona per la vita.

Il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, ha concluso: “Il nostro ospedale si conferma un centro di riferimento nazionale per la cardiochirurgia e i trapianti di cuore.”

Un vero e proprio trionfo della medicina e della collaborazione tra strutture sanitarie, che ha restituito la speranza a tre pazienti in attesa di trapianto, regalando loro una nuova opportunità di vita.