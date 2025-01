Manfredonia, 24 gennaio 2025 – Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi il 24 gennaio, sono stati approvati due importanti punti all’ordine del giorno: i verbali della precedente riunione del 30 dicembre 2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Il DUP, elemento cardine per pianificare interventi e risorse, rappresenta uno strumento strategico per rispondere alle esigenze della comunità.

Investimenti strategici e opere del PNRR

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha sottolineato l’importanza del via libera al DUP, annunciando che i prossimi mesi saranno cruciali per il completamento di diverse opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra queste spiccano:

La messa in sicurezza dell’ex Nautico, destinato a diventare una nuova Caserma dei Carabinieri, con un investimento di quasi 5 milioni di euro.

L’adeguamento del V Circolo S. Lorenzo Maiorano.

La realizzazione di un impianto sportivo CA9.

La fornitura di isole informatizzate per la raccolta differenziata.

La costruzione di due nuovi asili nido e una scuola dell’infanzia.

Inoltre, il Comune ha avviato un processo di digitalizzazione degli atti e dei servizi, facilitando l’accesso dei cittadini alle piattaforme amministrative.

Personale e sicurezza urbana

Sul fronte del personale, La Marca ha annunciato un incremento delle ore settimanali per i lavoratori ex LSU, passando da 12 a 18 ore, con l’obiettivo di stabilizzare le loro posizioni lavorative entro il triennio 2025-2027. Entro ottobre, inoltre, si prevede il completamento delle nuove assunzioni previste dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Sul tema della sicurezza urbana, saranno inaugurate 24 nuove videocamere di sorveglianza, con un ulteriore potenziamento del sistema previsto per il 2025.

Inclusione sociale e welfare

Il DUP 2025-2027 pone particolare attenzione alle politiche di genere, all’inclusione sociale e al miglioramento dei servizi per le persone con disabilità. Tra le iniziative annunciate, si prevedono interventi sull’accessibilità, il supporto all’emergenza abitativa, e la promozione dell’integrazione sociale per le fasce più vulnerabili.

Importanti anche le azioni sul randagismo, con campagne di microchippatura e sensibilizzazione dei cittadini, e i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, tra cui la digitalizzazione dell’archivio storico e il recupero della memoria collettiva.

Interventi educativi e abitativi

In ambito educativo, il Comune ha avviato collaborazioni con gli istituti scolastici locali per la costruzione di un “Patto educativo di comunità”. Alcune scuole diventeranno presidi di quartiere, offrendo doposcuola e attività educative per i minori.

Nel settore abitativo, procedono i lavori per la realizzazione di 16 nuovi alloggi popolari e la divulgazione del bando ARCA, che offrirà abitazioni a canone sostenibile.

Rigenerazione urbana e nuovi progetti

Tra i progetti di rigenerazione urbana, sono in corso i lavori di riqualificazione delle Ex Fabbriche di San Francesco e del Senior Park. Prosegue anche il recupero del Museo Civico Manfredi e della Cappella della Maddalena. Inoltre, è in fase conclusiva l’iter consiliare per il Parco Grotta Scaloria.

In prospettiva, l’amministrazione comunale punta a concretizzare un sogno ambizioso: la riqualificazione del fronte mare della città. “Nei prossimi mesi ci impegneremo per realizzare questo obiettivo, che rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità”, ha concluso il sindaco La Marca.