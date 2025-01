Eleonora Giorgi ha condiviso una notizia difficile: il risultato dell’ultima TAC non lascia spazio a speranze. L’attrice, in cura da oltre un anno per un tumore al pancreas, si trova ora a un bivio. Come ha spiegato, la malattia è in fase avanzata e le opzioni sono limitate: iniziare cure palliative invasive o continuare a vivere ogni giorno al massimo senza ospedalizzazioni. “Non voglio finire in ospedale per un trattamento d’appoggio,” ha dichiarato.

Andrea Rizzoli: “Abbiamo vissuto ogni momento con intensità”

A parlare della situazione è il figlio primogenito di Eleonora, Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli. In un’intervista al Corriere della Sera, Andrea ha raccontato del libro che ha scritto, Non ci sono buone notizie, dove ripercorre l’ultimo anno vissuto con sua madre.

“Non possiamo fare nulla per prolungare il tempo che le resta,” ha detto Andrea, “ma faremo il possibile per renderlo piacevole. Ogni istante insieme è stato vissuto con un’intensità che non avremmo mai immaginato. E continueremo così fino alla fine.”

Un legame speciale tra madre e figlio

Nel libro, Andrea racconta episodi della sua infanzia e il rapporto con la madre. “Da bambino ero geloso di lei. Non sopportavo di condividerla con il pubblico e le lasciavo bigliettini strazianti sotto la porta per chiederle di non andare sul set. Una mattina mi ascoltò: io saltai la scuola, lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Recentemente siamo tornati lì insieme.”

Il sostegno dei fratelli e della famiglia

Andrea parla anche del rapporto con suo fratello Paolo Ciavarro, che definisce fondamentale nel periodo successivo alla diagnosi della madre. “Siamo complementari. Senza Paolo non saremmo arrivati fin qui, nonostante le difficoltà. E poi c’è suo figlio Gabriele, una vera medicina per nostra madre: cascasse il mondo, alle 17 lei deve vederlo.”

Andrea racconta anche del legame con gli altri fratelli, Arrigo e Alberto, nati dal secondo matrimonio di suo padre con Melania Rizzoli. “Ci vediamo spesso, anche durante le festività. Abbiamo un bel rapporto, e questo ci ha aiutato a rimanere uniti.”

I rimpianti di Eleonora Giorgi

Nel libro emerge anche un po’ di malinconia da parte dell’attrice, che si è detta dispiaciuta di non aver potuto comprare una casa né ad Andrea né a Paolo. Ma Andrea la rassicura: “Non deve rammaricarsi. Come diceva Rousseau, ognuno è artefice della propria fortuna.”

Un racconto intenso e pieno d’amore, che celebra i legami familiari e la capacità di trovare bellezza anche nei momenti più difficili.

Lo riporta Today.it.