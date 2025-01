Foggia, accordo con l’Amiens per l’esterno offensivo Mathis Touho

Il Foggia ha messo a segno un colpo di mercato con l’acquisto di Mathis Touho, giovane esterno offensivo classe 2004. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’Amiens, squadra della Ligue 2 francese, per il trasferimento del talento francese. Touho, che vanta già esperienze nella seconda serie francese, è pronto a confrontarsi con il calcio italiano e a intraprendere la sua prima avventura internazionale.

Il Foggia, che sta costruendo una squadra competitiva, punta su di lui per potenziare l’attacco, sfruttando le sue doti di velocità, dribbling e capacità di finalizzazione. Il giovane esterno rappresenta una promessa interessante per il futuro e si prepara a dare un contributo significativo alla causa rossonera, con l’obiettivo di affermarsi in Serie C e continuare a crescere come calciatore.

Lo riporta tuttoc.com