Amiu Puglia lancia una campagna contro l’abbandono di rifiuti ingombranti: “Quello che non ti serve più, lo rendiamo noi”

BARI, 27 gennaio 2025 – Amiu Puglia, l’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale in diverse città della regione, ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti in strada. La campagna, che prende il via con un’immagine provocatoria e ironica, punta a educare i cittadini a un comportamento più responsabile riguardo allo smaltimento dei rifiuti ingombranti.

L’immagine scelta per la campagna mostra un uomo in pigiama a righe bianche e rosa, con pantofole e telecomando in mano, seduto su un divano abbandonato in mezzo alla strada. Intorno a lui, si trovano schermi di computer, mobili rotti e ferri vecchi. Accanto alla scena campeggia la frase “Quello che non ti serve più, lo rendiamo noi. Mariti esclusi”, uno slogan che intende attirare l’attenzione in modo ironico su una questione seria e urgente.

“Abbiamo scelto una chiave ironica per parlare di una problematica che ci riguarda tutti: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti, un’emergenza che sta danneggiando la città e l’ambiente”, ha spiegato Antonella Lomoro, presidente di Amiu Puglia. La campagna invita i cittadini a non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada, ricordando che il ritiro è gratuito, previa prenotazione tramite il numero verde 800-011558 o compilando il modulo sul sito ufficiale di Amiu Puglia.

La campagna è realizzata in collaborazione con i Comuni di Bari e Foggia e vede la firma dell’agenzia Proforma. In particolare, la sensibilizzazione si concentra sulla possibilità di utilizzare i servizi di raccolta dedicata agli ingombranti, come i centri di raccolta comunale e i centri mobili che operano in alcuni punti periferici delle città. Bari, ad esempio, offre due centri di raccolta fissi, uno presso la sede Amiu Puglia e uno in via Martin Luther King, oltre a quattro centri mobili dislocati in punti strategici della città.

“Ogni mese riceviamo circa 800 segnalazioni di abbandono di ingombranti. Questa campagna aiuterà a diffondere il messaggio che seguire le regole e utilizzare i servizi messi a disposizione da Amiu Puglia non può che portare beneficio alla città e all’ambiente”, ha continuato la presidente Lomoro.

Inoltre, la campagna prevede iniziative speciali con le scuole e una particolare attenzione ai cittadini più giovani, grazie alla collaborazione con due influencer, Il Dote per Bari e Nadia Tempest per Foggia, che contribuiranno a diffondere il messaggio sui social media.

Con questa iniziativa, Amiu Puglia mira a ridurre l’abbandono di rifiuti ingombranti, promuovendo una maggiore responsabilità civica e migliorando la qualità della vita urbana. La campagna si inserisce in un più ampio impegno per la tutela dell’ambiente e la cura della città, a beneficio di tutti i cittadini.