Foggia, rifiuti e tariffe: verso la rinegoziazione del contratto con Amiu

Il contratto di servizio tra il Comune di Foggia e Amiu Puglia sarà rinegoziato. A confermarlo è la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, intervenuta sulle sollecitazioni mosse dal comitato di cittadinanza attiva ‘La Società Civile’. Un gruppo che lei stessa aveva guidato fino alla scelta di intraprendere la carriera politica. Nel dicembre 2022, da attivista, criticava duramente il servizio di raccolta rifiuti, definendolo inefficiente e puntando il dito contro le tariffe elevate: “Paghiamo l’aliquota più alta d’Italia”. Oggi, da amministratrice, il suo approccio è cambiato. “Il ruolo dell’amministratore richiede un senso di responsabilità che non può essere propagandistico,” ha dichiarato l’assessora, aggiungendo che non si può “stracciare un contratto senza valutare le conseguenze economiche per i cittadini”.

Il Comune di Foggia ha incaricato uno studio specializzato per analizzare possibili soluzioni in merito al rapporto con la società. Parallelamente, l’Amministrazione ha avviato confronti con l’altro socio di Amiu e sta verificando irregolarità del passato, risalenti a precedenti gestioni politiche. “Purtroppo, ci troviamo a dover risolvere questioni finanziarie e di bilancio che chi ci ha preceduto non ha affrontato adeguatamente. È nostro dovere garantire che questi errori non si ripetano, evitando ricadute sui cittadini”. Lucia Aprile ha respinto le accuse sulle tariffe Tari, specificando che la spesa media per cittadino a Foggia si aggira sui 145 euro annui, inferiore ai 180-280 euro richiesti nei Comuni con il servizio di raccolta porta a porta, attualmente non attivo in città ma in fase di progettazione. Tuttavia, l’assessora non ha negato la necessità di miglioramenti: “Il servizio è perfettibile e stiamo lavorando ogni giorno affinché questo accada”.

L’assessora ha anche ammesso un errore commesso durante un recente Consiglio comunale: “Avevo preparato dati e numeri, ma sono rimasta spiazzata davanti ai banchi vuoti dell’opposizione. Chiedo scusa ai cittadini, perché avrei dovuto fornire loro maggiori informazioni”. Tra i risultati già raggiunti dall’Amministrazione, Aprile ha citato l’acquisto di nuovi mezzi, l’apertura di Centri Comunali di Raccolta (CCR) e un incremento nelle campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. “Investimenti che erano bloccati da tempo, ma che ora stiamo portando avanti con determinazione”. In attesa della conferenza stampa annunciata per chiarire ulteriormente la posizione dell’Amministrazione, l’assessora ha ribadito l’impegno a rinegoziare il contratto con Amiu per offrire ai cittadini un servizio migliore e più equo.

