Giovane 27enne denunciato a Montesilvano per possesso di armi e sostanze stupefacenti ph Larepubblica

Un 27enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Montesilvano, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri per possesso di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. Il controllo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor) della compagnia di Montesilvano, durante un servizio di pattugliamento. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria auto. Secondo quanto riportato da IlPescara, il 27enne avrebbe manifestato un evidente nervosismo durante il controllo dei documenti, insospettendo i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo.

L’ispezione ha portato al rinvenimento di una grossa mazza da baseball all’interno dell’automobile. Successivamente, la perquisizione personale ha consentito di sequestrare un coltello a serramanico e circa un grammo di hashish. La vicenda si è poi estesa all’abitazione del giovane, dove i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2,5 grammi della stessa sostanza stupefacente. Gli oggetti e le sostanze rinvenute sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere e detenzione illecita di droga.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio, volti a contrastare reati legati al traffico di stupefacenti e alla sicurezza pubblica. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di tali verifiche per garantire un maggiore controllo e prevenzione. Le indagini sono ancora in corso per stabilire eventuali collegamenti del giovane con attività illecite più ampie.

Lo riporta foggiatoday.it