“Il mieloma ha una melodia romantica, mi ha distratto dalla disperazione.” Con queste parole, Giovanni Allevi, pianista e compositore, racconta in un’intervista a Repubblica la sua lotta contro il mieloma multiplo, che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Nonostante tutto, Allevi è determinato a tornare sul palco con quattro concerti, intitolati Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV, previsti tra giugno e luglio.

Il mieloma trasformato in musica

Allevi spiega di aver trasformato il nome della malattia in una melodia attraverso un metodo matematico, lo stesso usato da Bach nel Contrappunto 14 dell’Arte della fuga. “Già da ragazzo cercavo di tradurre in note ciò che mi circondava. Quando ho sentito la parola ‘mieloma’, ho identificato le lettere con le note e scoperto una melodia sorprendentemente romantica, che mi ha aiutato a distrarmi dalla disperazione.”

Le cure e la musica

Durante i trattamenti pesanti, Allevi non poteva suonare il pianoforte e ha composto la melodia per violoncello, strumento che considera vicino alla voce umana. “Il violoncello era perfetto per dare forma alle mie idee musicali in quel periodo.”

La lotta contro il dolore

Il pianista racconta di aver assunto oppioidi per gestire il dolore, incluso il Fentanyl, che crea rapida assuefazione. “Gli effetti collaterali erano insostenibili e ho vissuto crisi di astinenza. Ho deciso di smettere di colpo, è stato difficilissimo. Ho detto al primario: ‘Mi sembra che la mia creatività abbia preso un razzo per l’iperspazio.’ Lui mi ha risposto: ‘Può essere, ma non dirlo: sarebbe un messaggio diseducativo.’”

Sanremo e il ritorno sul palco

Allevi ha emozionato il pubblico di Sanremo 2024 con un discorso toccante. “Non suono in pubblico da quasi due anni. All’ultimo concerto, a Vienna, il dolore era così forte che non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Poi è arrivata la diagnosi.” Sul palco, ha raccontato come il dolore gli abbia insegnato la gratitudine verso la bellezza del creato: “Ho perso lavoro, capelli, certezze, ma non la speranza.”

Cos’è il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un tumore delle plasmacellule del midollo osseo, che produce anticorpi. I sintomi più comuni includono dolore osseo, anemia, insufficienza renale e, più raramente, problemi neurologici. Le cause sono sconosciute, così come le strategie di prevenzione. La malattia rappresenta il 10% delle patologie ematologiche e colpisce prevalentemente persone sopra i 60 anni, secondo l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (AIL).

