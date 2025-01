Manfredonia: Forza Italia risponde alle critiche sulla riforma del gioco d’azzardo

I consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, hanno risposto con decisione alle recenti critiche mosse dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali della maggioranza sulla riforma della disciplina del gioco d’azzardo, sostenuta dal governo nazionale. Secondo il gruppo di Forza Italia, le critiche emerse sono basate su “fantasiose ricostruzioni”, che non riflettono il valore e l’efficacia del testo normativo, che si fonda su rigorose analisi scientifiche condotte dall’Agenzia delle Dogane. La riforma, come evidenziato dai consiglieri di Forza Italia, si inserisce in un quadro di misure che puntano a limitare i rischi derivanti dal gioco d’azzardo, con l’intento di tutelare i giocatori e prevenire i danni legati alla ludopatia.

Le disposizioni introdotte prevedono specifiche restrizioni su TEMPO, SPESA e PERDITA DI DENARO per i giocatori, con l’obiettivo di contenere i rischi associati alla dipendenza dal gioco. Nonostante l’approvazione della riforma a livello nazionale, i consiglieri comunali di Forza Italia evidenziano che le amministrazioni locali, come quella di Manfredonia, hanno la facoltà di adottare misure aggiuntive e più rigorose per contrastare il fenomeno, come ad esempio limitare ulteriormente le distanze tra le sale da gioco e i luoghi sensibili. “Vedremo cosa farà Emiliano”, hanno commentato i consiglieri, suggerendo che ogni ente locale ha la responsabilità di decidere come applicare le normative in base alle specificità del territorio.

Infine, i consiglieri di Forza Italia hanno ribadito la loro visione differente in merito alla gestione del gioco d’azzardo, sottolineando che, sebbene le posizioni possano divergere, il loro impegno è volto a tutelare la salute dei cittadini e a promuovere un ambiente più sano e sicuro. “Siamo diversi da voi, e menomale!”, hanno concluso con fermezza, sottolineando che solo con approcci responsabili e collaborativi si potrà affrontare la sfida del gioco d’azzardo in modo efficace.