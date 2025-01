Manfredonia, il DUP segna la rotta per il mandato del Sindaco La Marca

Il 24 gennaio, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stato approvato a maggioranza il Documento Unico di Programmazione (DUP), un atto fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo delle azioni e dei progetti dell’amministrazione comunale. Il DUP rappresenta la cornice all’interno della quale si sviluppano le linee programmatiche dell’attuale giunta, delineando concretamente le priorità e gli interventi da attuare durante il mandato. Questo documento non solo è un pilastro della programmazione amministrativa, ma segna anche politicamente il corso dell’amministrazione comunale, tracciando la rotta da seguire. Alla base del DUP si ritrova il lavoro sinergico delle forze politiche della coalizione di centro-sinistra che sostiene il Sindaco Domenico la Marca, con il Partito Democratico in prima linea a guidare le scelte strategiche.

Il DUP tocca vari ambiti cruciali, come lo sviluppo economico, il rilancio della cultura e del turismo, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il “Brand Manfredonia”, un progetto volto a rafforzare l’identità della città anche a livello regionale e nazionale. Non mancano impegni sull’urbanistica, sull’ambiente, sulla qualità della vita, e sul welfare, settori sui quali l’amministrazione intende continuare a concentrarsi, nonostante le difficoltà legate agli impegni derivanti dal piano di riequilibrio economico-finanziario e alle limitazioni imposte dalla scarsità di risorse economiche e umane. Nonostante le difficoltà, l’amministrazione non rinuncia agli obiettivi prefissati e continua a perseguire con determinazione le linee tracciate in campagna elettorale, che hanno trovato un forte riscontro nelle linee programmatiche presentate successivamente.

Il Partito Democratico, con convinzione, sostiene l’impianto delle singole missioni e dei programmi definiti nel DUP, con l’intento di portare avanti le proposte di governo che hanno contribuito a riconquistare la fiducia dei cittadini e a riportare la politica in modo concreto al centro della vita amministrativa. Il DUP, dunque, non è solo una serie di atti formali, ma un manifesto politico che intende dare impulso a un processo di crescita e sviluppo per Manfredonia, con l’ambizione di trasformare le sfide in opportunità per il futuro della città.